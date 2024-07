El Ribajazz inunda de buena música el Castell de Riba-roja

El Castell de Riba-roja de Túria acogerá un año más el Festival Ribajazz, una de las citas musicales más destacadas del panorama jazzístico nacional. Durante tres noches, los amantes de este género musical tendrán la oportunidad de vivir y escuchar en primera persona la música en directo de destacados artistas nacionales e internacionales.

El festival arrancará el jueves 18 de julio, a las 22:30 horas, con la actuación de los reconocidos músicos locales Javier Feltrer y Roberto Capella. Ambos cuentan con una dilatada experiencia y mostrarán un repertorio de estándares seleccionados y arreglados para la ocasión, junto al contrabajista Óscar Cuchillo como artista invitado. Óscar es actualmente profesor de contrabajo de Jazz del Conservatorio Profesional de Música de Valencia Joaquín Rodrigo, actividad que compagina con la de músico 'freelance’, tocando el bajo eléctrico y el contrabajo.

El Cartel del Ribajaazz / A.R.

Durante la segunda jornada, el viernes 19 de julio, podremos disfrutar de Dómisol Sisters "From Classics to New Hits", que nos transportará a la época dorada del swing, tres voces perfectamente ensambladas- Mélanie Lapalus, Mireia Serrano i Fanny Germain- y cuarteto de jazz con unos arreglos muy cuidados, calidad y diversión asegurada. Esta formación, formada por Eduard Marquina-Selfa al piano, Viktor Shestak, al contrabajo y Simone Zaniol, en la batería, cuenta con tres discos y centenares de conciertos donde ofrecen un espectáculo extraordinario.

Dómisol Sisters nace en 2011 con la intención de recrear, con arreglos propios, la música Swing de los años 30 y 40. En 2014, la banda valenciana lanza su primer disco «Get on Board!”. Gracias a la gran acogida de su trabajo, en 2016, estrena su segundo álbum «Take that Swing!”. Actualmente, tras recorrer gran parte del país y actuar en numerosos teatros, salas y clubes, además de participar en diferentes festivales, el grupo presenta su tercer proyecto “Smile”.

El festival cerrará el sábado 20 de julio con el dueto formado por la magnífica voz de Arantxa Domínguez y el pianista Ricardo Belda, que mostrarán, tras numerosos proyectos juntos, su complicidad a través de una comunicación musical natural nutrida y llena de emoción.

El Dúo amplía sus miras, incorporando algunos temas de creación propia, que van cambiando el rumbo de este tándem que está en constante movimiento. El enfoque es sencillo y sincero, haciendo lo que mejor saben hacer: música. En esta ocasión en formación de DUET, Domínguez y Belda nos ofrecerán una selección de standars, con algún tema propio, que proyectan grabar este verano.

“Durante estos tres días convertimos Riba-roja en la capital del jazz, en una ocasión excepcional para disfrutar de la buena música a la luz de la luna en un marco incomparable como es el Castell” subraya el alcalde de Riba-roja, Robert Raga, quien matiza -”la música es cultura, es arte y nuestro compromiso con este género musical es indudable”.

En su anteriores ediciones

En años anteriores, el Festival de Jazz tuvo una acogida espectacular, con la presencia de grandes figuras del Jazz como Perico Sambeat, Antonio Serrano, Carlos Gonzálbez, Ramón Cardo, Carme Canela, David Pastor, Kiko Belenguer, Albert Sanz, Ricardo Belda, Arantxa Domínguez, Ester Andújar, Víctor Jiménez, Kontxi Lorente, Eva Romero, Luís LLario, Felipe Cuccierdi, Matt Baker, Mariano Steimberg, Alberto Palau, Ximo Tébar, Viktorija Pilatovic, Joan Soler o la Big Band de Riba-roja-UMIR.

Los conciertos comenzarán a las 22:30 horas y la venta de entradas se realiza a través de Instanticket.