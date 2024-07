Elia Verdevío: "Voy a ir a saco para mejorar las infraestructuras sociales y sanitarias de Bétera"

¿Qué balance hace de este primer año de mandato en Bétera?

Es positivo, aunque ha sido duro adaptarnos. El PP duplicamos los concejales, pasamos a 8, y cuatro de Mas Camarena-Torre en Conill, y tuvimos que adaptarnos en la forma de trabajar y las delegaciones. En este primer año hemos consolidado los dos servicios tan importantes como la recogida de residuos, la limpieza viaria y el contrato de parques y jardines. Nos hemos dedicado a trabajar, a que todo se cumpliera con las dos nuevas empresas, y solo tengo palabras de agradecimiento porque están dándolo todo, sobre todo la recogida de residuos y en los parques y jardines, donde se han aplicado técnicas novedosas con depredadores biológicos

El Centro Cívico ha sido una de las grandes inauguraciones.

Sí, era una infraestructura muy demandada por el vecindario de Mas Camarena y Torre en Conill, para tener un espacio donde socializar y donde la policía pueda estar más cerca de todas, así como la biblioteca para los jóvenes. Hay gente ahora preparándose el MIR de enero de 2025 y oposiciones.

Y ahora, ¿qué es lo más inmediato?

Licitar el servicio de Correos es una de las prioridades. La administración, además de transparente, tiene que ser eficiente y hacer una gestión memorable, y este equipo de gobierno está haciendo una buena gestión. Creo que nuestro vecindario tiene que hacer una valoración al final del mandato sobre proyectos no tanto anuales sino de legislatura y la gestión que hemos realizado. Queremos que tengan un municipio seguro, limpio y con infraestructuras. Entonces prefiero hablar de proyectos de mandato y no del año que viene, porque si el año que viene el Gobierno de España nos aplica la regla de gasto cambiarán las inversiones, porque al final la Generalitat, la Diputación y el Estado no pueden subvencionarlo todo al 100 %.

"No debemos permitir las faltas de respeto en el pleno, la crítica constructiva es buena y la oposición tiene que fiscalizar, pero no con malas artes"

Le quería preguntar sobre el estado de salud del pacto de gobierno y sobre las relaciones en el pleno con la oposición.

En el equipo de gobierno tenemos una relación fantástica y fluida, si hay alguna discrepancia se soluciona. El diálogo es muy importante en esto. En los plenos la actitud es bronca entre los partidos, pero creo que no debemos permitir las faltas de respeto. Como alcaldesa y mujer que cree firmemente en el consenso, considero que la crítica constructiva es buena, y la oposición tiene que hacer su papel fiscalizador, pero no con las malas artes. Nos ha costado mucho tener una democracia real y la libertad expresión es primordial, pero desde el respeto.

En materia educativa, está pendiente el nuevo instituto y la reforma de les Alfàbegues. ¿En qué punto se encuentran?

La ampliación del IES les Alfàbegues está más avanzada y esperamos que en 2025 ya se empiecen esas obras y que esos 1.200 alumnos que tenemos hacinados mejoren su situación. Uso la palabra “hacinar” porque ya la usaba con el Consell del PSPV y Compromís y ahora también con el PP y Vox. Este ayuntamiento va a luchar para que sea una realidad en esta legislatura. El nuevo IES será una maravilla y hay que agradecer a la Generalitat esa inversión tan importante. Estamos hablando de 19 millones de euros.

Y un colegio que está pendiente.

A ver si tenemos la oportunidad de tener otro CEIP. La demanda de ese centro educativo se hace en la zona sur: Mas Camarena, Torre en Conill, la Junquera o Paterneros. Ahí tenemos una gran posibilidad que necesita esta infraestructura educativa y estamos mirando las parcelas más adecuadas.

¿Han avanzado algo en localizar ese espacio?

Detrás del CEIP Camp de Turia hay una parcela de casi 9.000 metros cuadrados, que era para otro colegio, pero Educación no ha querido tener dos centros educativos tan cerca. Ahora hemos pedido que esa parcela, en vez de ser dotacional educativa, sea dotacional deportiva, porque necesitamos también esas infraestructuras. La conselleria aceptó a cambio de que le diéramos otro solar para el colegio, y estamos ahora comprobando si el censo educativo nos confirma esa necesidad al sur del municipio.

"Bétera está al lado de Nàquera y Serra para tener instituto, es una reivindicación justa y necesaria"

En las últimas semanas, una plataforma política y social solicita la construcción de un instituto en Serra y Nàquera a costa de no ampliar el de Bétera. ¿Qué opina?

Lo veo genial. Yo con la alcaldesa de Serra, Alicia Tusón, tengo una relación excepcional, y también con el nuevo alcalde de Nàquera y con el anterior. Es justa su reivindicación. Por supuesto que Bétera está al lado de que Nàquera y Serra tengan estas infraestructuras, porque son necesarias para que los municipios crezcan y tus habitantes tengan dotaciones. De hecho, a la plataforma Institut Ara la recibimos el concejal de Educación y yo y estuvo en el Consell Escolar explicándonos lo que pedían, que es más que justo.

Hablando de inauguraciones, está en marcha el Espai Jove.

Las obras han comenzado ya, era un lugar más que demandado. Tenemos 27.000 habitantes y no teníamos un espacio de igualdad que necesitan los chicos y chicas de nuestro municipio para socializar y hacer actividades. Además, tenemos asociaciones muy importantes que defienden los derechos de las mujeres como Procasa, Dones Progresistes, Amanecer y a las Tyrius. Las Tyrius tienen una sede preciosa que es la Masía La Barraca, pero para estas tres asociaciones queremos darles la planta de arriba del Espai Jove y fomentar, además, que los jóvenes tengan contacto con estas asociaciones.

¿Y el parque de les Alfàbegues?

Pues para nuestros jóvenes será también un referente, ya que tendrá skate park, que ha sido tan demandado y una gran zona verde cerca de una biblioteca. En un mismo nudo tendremos el Espai Jove, el Parc de les Alfàbegues, la Biblioteca y nuestra Escuela de Adultos. Será una zona que se reactive.

También hay sobre la mesa varios proyectos deportivos…

Bétera tiene una piscina olímpica que no es muy común. En el polideportivo solo hay dos pistas de tenis y una de pádel y necesitamos más. Le he pedido a la diputación un 'trinquet', porque somos un pueblo 'pilotari' con jugadores de referencia. Había un 'trinquet' privado que se vendió y se hizo un edificio. El consistorio no vio la necesidad de comprar uno como han hecho otros ayuntamientos.

Elia Verdevío, alcaldesa de Bétera, durante la reunión en el ayuntamiento. / L-EMV

Con la asignatura pendiente, todavía, de las infraestructuras sociales.

Voy a ir a saco. Estoy esperando la visita de la directora general María Ángeles Ramón Llin, porque quiero que lo vea sobre el terreno. Hablamos del centro de diversidad funcional y de mayores. Hay un edificio hecho, con habitaciones, que ahora ocupan asociaciones pero que queremos que sea un centro de diversidad funcional. Eso tiene que ser una realidad y las infraestructuras sanitarias, también. Las Urgencias están en un estado deplorable. Necesitan esa ampliación y salas de rehabilitación. Hasta que eso llegue, hemos ofrecido instalaciones municipales para hacer las rehabilitaciones. Estamos al lado de la Generalitat, pero necesitamos mejorar esas infraestructuras sanitarias. A esto se suma la instalación del dispensario en Mas Camarena, junto al Centro Cívico, donde hay una población que vive allí desde hace más de 35 y 36 años que ahora necesitan una atención lo más cercana posible.

Precisamente el vecindario de Mas Camarena y Torre en Conill pide también mejores accesos...

Una revisión del Plan General puede llevar un mandato entero. En el nuestro hay aprobados varios Proyectos de Actuación Integrada (PAI) y nadie pensó entonces qué pasaría cuando eso se desarrollara. Estamos en ese punto. Este equipo de gobierno cree que es un problema y que tenemos que tomar cartas en el asunto. Lo primero fue hablar con la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras y estamos hablando con el secretario autonómico, Vicente Dómine, para agilizar también disponer de un transporte público mejor que lo que tenemos, con más frecuencias. Es muy importante para nuestros estudiantes y para nuestros vecinos y vecinas que no trabajan en el municipio. Y luego está lo de las vías de salida. Tenemos, por un lado, la CV-336, la de San Antonio, que va a la autovía, pero en la zona de Mas Camarena y Torre en Conill se colapsa y hemos planteado encontrar esa carretera de salida, pero se cruzan los términos de San Antonio y de Paterna. Por eso vamos a convocar una reunión con el alcalde de Paterna y la alcaldesa de San Antonio antes de agosto. Bétera tiene ahí un tramo pequeño y la mayor parte es de los otros dos ayuntamientos.

"Vamos a convocar una reunión con los alcaldes de Paterna y San Antonio de Benagéber para encontrar la mejor vía de salida de las urbanizaciones"

¿Y por el camino de la Junquera?

Esa es otra alternativa y está dentro de Bétera. En la entrada de Mas Camarena está el Parque Tecnológico y el colegio. Esa vía la vemos más viable porque está en nuestro término y enlazaría con lo que está haciendo el Ministerio de Fomento ampliando el bypass. Es una vía demandada por los vecinos y el concejal de Urbanizaciones está peleándolo con conselleria.

Otro asunto en Mas Camarena es la localización de las trincheras en un sector que está en pleno desarrollo urbanístico.

Me duele la polémica porque la finalidad no está siendo la de preservar, conservar, rehabilitar y visibilizar las trincheras. Hay otras finalidades y a mí me duele porque llevo en política desde 2007 y comencé, precisamente, con Patrimonio, desde donde logré rehabilitaciones para varios enclaves. Ahora, con las trincheras, hemos recibido subvenciones de la Diputación de València, de la Generalitat y también hemos recibido fondos europeos, todo para preservar, que es nuestro objetivo. Lo que no entiendo es por qué en vez de desconfiar de la Administración Local y de la Conselleria de Cultura, no vienen y hablan con nosotros.

Pero las obras continúan...

Este equipo de gobierno va a trabajar por conservar, preservar y poner en valor nuestras trincheras y nuestro patrimonio. Desde diputación nos llamaron para preguntar qué estaba pasando, porque tenemos de ellos una subvención y están saliendo en los medios de comunicación y la gente no da crédito. Han aparecido en un PAI de 2006, planteado en el Plan General aprobado en ese momento. Para ellos es importante preservar el patrimonio histórico, claro que sí, y hay un arqueólogo trabajando para la constructora, el agente urbanizador y el ayuntamiento. No entiendo que se haya armado este revuelo.

Entonces, ¿la voluntad del ayuntamiento es preservarlas?

Claro, yo lo que quiero es preservar, por supuesto. Y si puedo conseguir que el agente urbanizador y la constructora las pongan en valor, pues mejor aún, para que sean visitables, lo voy a pedir porque quiero mantenerlas. Pasó en la plaza San Roque, que en unas obras salió un refugio, no he visto cosa igual. El político de entonces y Cultura lo catalogaron y se volvió a tapar. Nadie pensó en poner un cristal para que fuera visitable porque en ese momento no se consideró así, al margen de quién gobernara. En la plaza de la Obrera y el Mayoral, en una obra, apareció un cementerio musulmán, todos los restos miraban a La Meca. Se documentó y catalogó y es un patrimonio de este municipio al alcance de cualquiera. Ese ‘boom’ por otras finalidades, no lo voy a entender ni compartir.

Elia Verdevío, en el despacho del Ayuntamiento de Bétera. / Miguel Angel Montesinos

En esa misma línea, ¿es sostenible para Bétera el desarrollo de todos esos PAI?

Sí. Tenemos un término municipal de 75 kilómetros cuadrados y se plantea un tipo de construcción aislada y pareada, a los pies de la Calderona. Es importante que el pueblo se desarrolle, pero que lo haga acorde a las licencias e infraestructuras que tiene.

Precisamente, ¿hay vivienda para el vecindario de Bétera que quiere quedarse aquí? No hablo del modelo habitacional de las urbanizaciones al que no pueden acceder los jóvenes, sino de vivienda asequible con la que independizarse.

A día de hoy, no. Bétera se ha adherido al Plan VIU de la Generalitat Valenciana, con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, en breve, vamos a dar ya el segundo paso de darles las fichas de las parcelas donde va a ir esa vivienda de protección oficial para gente joven y mayor. Creo que es de 40. Vale, sí, para que puedan ser en alquiler o en propiedad.

Ha mencionado en diversas ocasiones la importancia de los planes europeos a los que Bétera, en este último año, se ha adherido.

La causante tiene nombres y apellidos: Diana Zaragozá, nuestra flamante concejal de fondos europeos. Trabajó en Bruselas, es joven y formada y cree en las posibilidades que tiene Europa para nosotros. Se está dejando la piel. En la diputación está Juan Ramón Adsuara, con el que la concejal está en contacto porque a través de ellos también podemos obtener fondos en materia de alumbrado, por ejemplo, que es una asignatura pendiente, o en agua, que es primordial para nuestros regantes. La Comunidad de Regantes está trabajando mucho y tenemos agua garantizada para muchos años gracias a su gestión, que ha sido clave.

La agricultura sigue siendo un motor económico.

Es uno de los más importantes. Vino el conseller de Agricultura y vio los tres buques insignia de Bétera, como es la ganadería Moré Holstein, con garantía de sostenibilidad, eficiencia y economía circular. Fuimos a Naranjas del Carmen, con un equipazo brutal y una visión de futuro que no había visto antes, con una masía que han transformado respectando las cerámicas originales. Y luego nuestra cooperativa agrícola, fundamental para nuestro municipio. Podemos ser pioneros y lo somos y garantizar el agua es muy importante.

"Hay personas interesadas en reactivar el polígono industrial del Pla"

Y en cuanto a la industria y las inversiones realizadas, ¿crece?

Sí, el parque empresarial Horta Vella es brutal y hay conversaciones para que el polígono más antiguo, el Pla, se desarrolle, porque hay personas interesadas y eso quiere decir que ven en Bétera una posibilidad. El parque logístico será una realidad el año que viene y el parking disuasorio que se hará en este mandato. Además, está pedido el apeadero que conecte el Parque Empresarial y Horta Vella y será una maravilla porque los trabajadores de Valencia podrán venir en metro. La concejal de Urbanismo, Mónica Martín, me ha dicho que estamos creciendo en materia de licencias.

Para concluir, estamos a pocos días de que comiencen las fiestas de agosto; ¿Crece el reclamo por conocerlas?

Precisamente, la Masía del Suizo adquirida tendrá un punto de información turística porque queremos crecer. Estas fiestas van a ser especiales y espero que sean declaradas Bien de Interés Nacional, vamos a pelearlo con esas ‘alfàbegues’ que estarán listas el 15 de agosto y nuestras obreras Sonia, Alba, Pilu y Pepi que luzcan al lado de los mayorales tan maravillosos.