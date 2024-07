Joanma Miguel: "De Llíria al Politécnico se tarda una hora y media, casi como el Ave a Madrid"

¿Qué balance hace de su primer año en este mandato?

Más que un año, cuento con que llevamos tres años, con los dos del anterior mandato. Teníamos proyectos en marcha y los hemos continuado, además de planificar lo que queda de mandato. Ha sido positivo, tenemos un colegio e instituto nuevo que inauguraremos en septiembre y tenemos varios proyectos en marcha para diseñar la Llíria que queremos en el futuro.

¿Hay algo que, a nivel personal, le ha gustado conseguir?

Todos los que somos de Llíria y que tenemos cierta edad hemos conocido esta localidad con mucha vida y gente en las calles, con ambiente, cultura y deporte. Creo que ahora ha vuelto a serlo, porque hay gente joven, la restauración se ha incrementado y creo que vuelve a haber un sentimiento de pertenencia a Llíria. También tenía el reto de integrar a las urbanizaciones en el casco urbano y las hemos empezado a dotar de servicios poco a poco para que la gente venga aquí. También tengo otro proyecto significativo, que no está acabado, pero que terminaremos este año y lo licitaremos, que es reactivar la entrada a Llíria por la calle Benissanó, la V14. Una obra que es una herida abierta y que se quedó paralizada como tantas obras durante el "boom". No es una entrada ni digna ni decente para los que vienen a Llíria.

Y de los proyectos que han iniciado este año, ¿cuáles verán la luz a final de mandato?

Cuando termine este mandato veremos un cambio significativo en Llíria. Además de integrar a las urbanizaciones, sabemos que es imposible volver al modelo de PAI de entonces, pero vamos a dignificar las urbanizaciones consolidando servicios. La gente no puede pagar lo que cuesta el alcantarillado, la luz o el agua, pero el ayuntamiento va a pagar el 10 % del coste y el vecindario podrá abonar la cuantía a lo largo de varios años. Una urbanización ya tiene el plan y la otra la sacaremos pronto. Hay que estar al día con las necesidades porque antes la gente se conformaba con ir a hacerse una paella al campo pero la gente quiere ahora vivir allí, y somos conscientes de que este plan puede prolongarse entre 10 y 15 años porque tenemos cien núcleos de población.

¿Por cuáles urbanizaciones han comenzado?

Monteblanco y San Vicente. Una vez esté dispuesto este modelo, es ir reuniéndonos con todas para ir aplicándolo y ver si les interesa, o no. Las que no quieran, aplicaremos algunas mejoras como puntos de luz para ir a arrojar los residuos, pero es que también estamos trabajando en los caminos de acceso a las urbanizaciones, como el de Benissanó a Olocau. El problema es no haber empezado nunca con estos planes.

"Vamos a reurbanizar diferentes calles del centro para hacerlas mucho más amables, para que puedan ser paseadas y poder relacionarse"

También me viene a la cabeza la reforma del Canó y el centro histórico.

Sí, vamos a invertir mucho más dinero para que las instalaciones tanto en el campo de fútbol como en el pabellón estén en condiciones para que nuestros jóvenes puedan hacer deporte, además de construir el recinto ferial, una obra que ya tenemos el proyecto y queremos licitar. Lo mismo que la Plaza Mayor, que ya están pedidos los permisos a conselleria para seguir un seguimiento arqueológico. Vamos a reurbanizar diferentes calles del centro para hacerlas mucho más amables, para que puedan ser paseadas y poder relacionarse. También está firmado el convenio del agua, un servicio que no se ve pero que es imprescindible. Se hará por dos millones de euros para llevar agua potable a urbanizaciones, igual que hemos publicado por primera vez el contrato de alcantarillado.

¿La reurbanización del centro afectará mucho a la ciudadanía?

Hay espacios que hay que recuperar porque se han ido degradando y no tienen el interés que podían tener, y queremos que vuelva a ser atractiva. La Plaça Major tiene dos monumentos de interés que son el ayuntamiento y la iglesia, además de la entrada de la Vila Vella. Buscamos que la plaza sea integradora, para actos concretos. Se va a semipeatonalizar y se mantendrá una circulación como hace 30 años, por detrás.

¿Los fondos europeos están dando un respiro a las arcas municipales?

Estamos bastante contentos porque hemos recibido una subvención para mejoras tecnológicas de ahorro energético entre edificios municipales y en el campo de fútbol, donde se cambiará la iluminación, además de haber recibido 1,7 millones del Gobierno Central para las termas romanas de cara a ponerlas en valor e integrarlas dentro de la vida de las personas, porque habrá un jardín. Precisamente, otra herida abierta es la Vila Vella y su acceso, por el solar de la Casa Bañuls, que se urbanizará y dará una imagen mucho más atractiva de lo que estamos haciendo.

Parte de los ingresos vienen también de la industria.

Sí, el polígono de Carrasses sigue funcionando y hemos vendido una parcela a una empresa que se va a instalar aquí. Ese dinero es para mejoras. Siempre hemos sido discretos y hemos respetado el tiempo de las empresas, pero es conocido ya que Alani viene a Llíria para ampliar instalaciones. Ya anunciarán las empresas cuando ellos consideren sus nuevas plantas, pero se ha vendido una parcela de cerca de 30.000 metros cuadrados y se está construyendo una nave de 10.000 metros cuadrados con ampliación que ya empezará a producir en noviembre, y otra de 15.000 metros. Es decir, hay un volumen considerable. Estamos muy contentos de que, al final, todo el esfuerzo invertido en Carrases haya revertido en el municipio y le haya ayudado a industrializarse y diversificar la movilidad.

Decía usted antes que se ha notado el incremento del ocio y la restauración en Llíria, aunque el centro esté ahora en l'Eliana...

Vamos a ver. Al final, en todas las cosas hay una parte emocional y una parte objetiva. Tú sales a la calle y ves a gente en terrazas llenas, ambiente, todo se mueve. La parte objetiva es que se han abierto más establecimientos de restauración, de más calidad, gracias también a un empresario local que ha apostado por Llíria y ha abierto varios establecimientos. La empresa Provea, que reparte refrescos en toda la comarca, te dice que los datos suben en Llíria, lo que quiere decir que se consume porque hay más movimiento que antes. Hace falta dinamismo y vemos que la gente sale por nuestro municipio. Ahí rl ayuntamiento ha contribuido, sobre todo, por su colaboración con la asociación de comerciantes. Además de tener una programación cultural constante, una de las mejores de la provincia, que es de primer nivel. Las fiestas de San Vicente este año han sido multitudinarias, el Turia Music Festival, con 5.000 personas y otras actuaciones relacionadas con la categoría de Ciudad Creativa de la Unesco.

"No traemos a 50 autobuses al día, pero notas que hay un interés cultural patente. Ahora, además, hay ya pisos turísticos donde poder pernoctar, que antes no había ningún hotel"

Precisamente por atraer a más gente al municipio, ¿cree que el turismo en Llíria crece?

Viene mucha más gente y se ha notado. Hay que mejorar muchas cosas y seguir invirtiendo, y ahí las subvenciones europeas son un respaldo, una ayuda importante. El ayuntamiento va a invertir más dinero en patrimonio y cuando lo combinas con música, cultura y ocio, la gente acude. No traemos a 50 autobuses al día, pero notas que hay un interés cultural patente. Ahora, además, hay ya pisos turísticos donde poder pernoctar, que antes no había ningún hotel. Eso también nos muestra que hay movimiento y atracción por Llíria, ciudad de la Unesco con Valladolid por la música.

O sea que lo que en algunas ciudades es un drama, la vivienda turística, aquí es positivo.

A ver, hay unas 15 habitaciones, tipo hotel, junto a otras personas particulares que habilitan sus viviendas para alquilarlas. No supone, en estos momentos, ninguna alteración para la vivienda habitacional, por ahora conviven bien.

Respecto a la vivienda, precisamente, ¿hay suficiente en Llíria para los jóvenes?

No, como en todas partes, y habrá que buscar soluciones inmediatas. Tenemos un PAI en marcha, en suelo disponible, y en las urbanizaciones, cuando las consolidemos, también habrá suelo, porque desde la pandemia la gente quiere espacios al aire libre. Ahora bien, no podemos abandonar unos barrios porque la tendencia ha cambiado y los jóvenes buscan otras comodidades, porque entonces se degradarán. La gente tiene que poder hacer frente a su proyecto de vida, con los ingresos que tienen, y ahí es cuando se complica, no es sencillo. Estamos abiertos a todas las proposiciones de colectivos para que las viviendas sean más asequibles.

Joanma Miguel en su despacho del Ayuntamiento de Llíria. / José Manuel López

¿Se plantean implementar subvenciones para rehabilitar viviendas del casco antiguo?

Es cierto que los jóvenes se están interesando en la Vila Vella porque buscan vivir en un pueblo, y está disponible. Ahora vamos a sacar una subvención para pintar gratuitamente las casas, con pintura gratis para que la gente pinte las fachadas y la presencia cambie, ¿no?. Tuvimos las ayudas estatales del PEPRI, que era para barrios, y queremos favorecer la agilidad en los trámites con una Oficina Arqueológica Municipal, lo hemos solicitado a la conselleria, que nos permitirá evitar ir a València a tramitar los permisos, porque en Llíria tenemos la singularidad de que todas las civilizaciones se han asentado aquí.

¿En qué punto se encuentra el Palacio de Justicia?

Tuvimos una reunión hace unos meses con la directora general y vino la consellera. Según la previsión que manejan, deberían estar antes de Fallas ya todos los juzgados instalados. Las obras pueden acabar a final de año. Todos los municipios dependen de Llíria por ser la sede del partido judicial y merecíamos una instalación en condiciones, del siglo XXI, como la comarca, que es diferente. Los profesionales trabajarán mejor ahora y no en plantas bajas repartidas.

En tema educativo, hablábamos antes del instituto y del colegio. ¿Qué plazos manejan?

El instituto se inaugura este mes, ya están haciendo el traslado al nuevo IES Camp de Túria. Sobre el colegio, hemos acabado la fase de arqueología y debemos presentarla en València para poder empezar a construir. Esperamos que en septiembre podamos empezar a construir, lo que se demorará entre 12 y 13 meses, y será un colegio muy chulo porque integrará las ruinas rumanas del domus para que el alumnado lo vea desde sus ventanas, con los mosaicos originales y todo. Es el único colegio de estas características en España, creo. El Pla Edificant ha sido muy bueno para Llíria.

Usted ha participado en las reivindicaciones de la EOI de Llíria, donde también se aplicarán recortes.

No creo que seamos un país que vaya sobrado en inglés y si tenemos dos idiomas oficiales, creo que hay que fortalecer los dos, sobre todo si somos una tierra de acogida. Lo que también hemos pedido es que la EOI se mude, con la Escuela de Adultos, al instituto Camp de Túria que quedará vacío.

"Las nuevas generaciones no tienen ningún problema en subirse a un metro o a un autobús y estar una hora en transporte. No es digno que el metro tarde lo mismo hoy que en 1989 cuando iba yo a València a estudiar"

En cuanto a la movilidad, ¿cree que algún día se mejorará la frecuencia del metro?

Confío en que sí, pero no sé si lo veré. Somos los olvidados, los últimos. Mantuvimos reuniones con el Botànic y se licitaron autobuses que permiten conectar la comarca con el Hospital de Llíria por primera vez en la historia. En cuanto al metro, es necesario, las nuevas generaciones no tienen ningún problema en subirse a un metro o a un autobús y estar una hora en transporte. No es digno que el metro tarde lo mismo hoy que en 1989 cuando iba yo a València a estudiar. Me costaba una hora, lo mismo hoy. No podemos hablar de movilidad sostenible y de eficiencia energética, ampliar la vía es mucho más económico que la famosa huella de carbono que generan los vehículos. A las 8 de la mañana la autovía en San Antonio de Benagéber está colapsada, y aquí cada vez vive más gente. Si el metro llega a l'Eliana con buenas frecuencias, cada 15 minutos, ¿por qué no hasta Llíria? Se ha priorizado el AVE a Madrid, que llegas en una hora y 45 minutos, pero de Llíria al Politécnico tardo una hora y media. Si queremos ser sostenibles de verdad, pues hay que hacer inversiones que sean sostenibles. Las inversiones tienen que ir a mejorar el día a día de las personas.

¿Cómo será el relevo con su socio de gobierno, el socialista Paco Gorrea?

Hay proyectos prioritarios que tenemos todos claros y desde la legislatura pasada teníamos muy claro que había que apostar por Llíria y su calidad de vida. Los proyectos estarán muy iniciados y orientados y Compromís ayudará a Paco y a todo el PSPV, porque somos un equipo de gobierno donde los ciudadanos no entienden quién está o quién no, quieren salir a la calle y que esté limpia y haya luces y que puedan ir en bicicleta. El proyecto que hemos construido ha conjugado proyectos prioritarios que yo he empezado y que Paco acabará, cuatro años dan para lo que dan, y en realidad llevamos seis, porque la pandemia casi que nos quitó dos. Estamos muy contentos con la línea de trabajo.

De hecho, Llíria es de los pocos gobiernos donde pudo gobernar Compromís.

El PP sacó más votos que nosotros, pero teníamos 2.200 votos y pasamos a 3.060. El gran compromiso que tenemos es ser cercano a la gente. Continúo haciendo mi vida en Llíria y quiero que mejore cada día, para que todos estemos orgullosos de vivir aquí. Mis hijos están edad de salir y yo quiero que puedan salir a divertirse, que tengan planes y vayan tranquilos por la calle, todos queremos lo mismo. Los retos en los que trabajamos todos van en la misma dirección. Yo no quiero que Llíria sea una ciudad grande, quiero que sea una gran ciudad, pero no quiero crecer demográficamente, y los que vengan, que estén integrados, no queremos ser una ciudad dormitorio. No quiero perder la idiosincrasia de Llíria, de sus barrios, y los que vengan, que puedan disfrutarlo.

"Los jóvenes se mueven de un pueblo a otro de la comarca, se sienten parte de ella, y eso era difícil porque no somos l'Horta o la Marina"

¿Qué papel cree que ocupa Llíria en la comarca?

Tenemos la ventaja de estar muy céntricos y con todos los servicios. La vida es diferente ahora que en los años 80, la forma de relacionarnos ha cambiado, pero creo que el sentimiento de comarca ha vuelto otra vez, la gente joven se identifica. Los jóvenes se mueven de un pueblo a otro de la comarca, se sienten parte de ella, y eso era difícil porque no somos l'Horta o la Marina. Hablando el otro día con la Unión, que tiene uno de los cines más antiguos, me decían que un 30 % de las entradas se venden a gente de fuera de Llíria.

¿Qué hará cuando deje de ser alcalde?

Continuaré como concejal y después ya veremos qué pasa. Hicimos un pacto con un programa y ayudaremos en todo al próximo alcalde. Trabajaré igual que ahora. Cuando termine la etapa política, soy funcionario, me incorporaré de nuevo, porque me encanta trabajar por Llíria y dedicarle horas.

