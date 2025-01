Una serie del segundo premio reparte 750.000 euros en l'Eliana

Raquel estaba en València esta mañana cuando le han avisado desde la Administración central de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid, que había distribuido décimos premiados del 06766, segundo premio del sorteo de la Lotería del Niño de 2025. Con datos todavía algo confusos, la propietaria de la Administración número 2 de l'Eliana, en la calle General Pastor 11, está segura de que se ha repartido una serie entera, lo que supone 750.000 euros, la mayoría vendidos en ventanilla.

Por ahora se desconoce quiénes son las personas afortunadas pero todo hace indicar que deben ser vecinos y vecinas del municipio. Raquel apunta a que también han vendido el 06766 a través de la página web: "Cuando la gente viene a comprar cuatro décimos del mismo número y no nos quedan tantos, los sacamos a través de la máquina". Raquel cree que podría haber vendido más de diez décimos, aunque todavía no disponía de datos oficiales y no ha abierto hoy la administración.

Del centro de València a l'Eliana

Desde Madrid le han confirmado que mañana le llevarán los carteles con el número premiado. "Estábamos en València celebrando la mañana de Reyes, nos hemos enterado como todos", ha explicado. Lo cierto es que Raquel es la tercera generación de una saga familiar vinculada a la lotería. Comenzó su abuela, con administración en pleno centro de València, entre la calle Ribera y el Passeig Russafa, pero buscaron otro emplazamiento al estar rodeados por otras dos grandes administracions. "Mis abuelos vieron que en l'Eliana no había ningún punto de distribución de lotería y se vinieron aquí, hace más de 30 años", explica. Después fue su madre y finalmente ella regenta ahora este negocio, que en 2014 repartió el Gordo de la Navidad y hace tan solo unos meses, en octubre, el Premio Especial de Loterías.