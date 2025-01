“Somos el eje logístico del mediterráneo, el Corredor es clave”

Cuando se cumplen tres meses de la catástrofe que cambió el rumbo para miles de personas, decenas de municipios de la provincia de Valencia y centenares de empresas e industrias de nuestro territorio, Riba-roja de Túria sigue inmersa en la recuperación y reconstrucción de un territorio que fue duramente vapuleado por el agua la tarde del 29 de octubre. Una tragedia que dejó atrás 224 personas fallecidas, una de éstas, vecino de Riba-roja.

El área industrial, con cerca de seis millones de metros cuadrados, enclavado en el eje de la A3 y la A7, sufrió las consecuencias devastadoras de la dana, afectando al 90 % de sus 1.400 naves industriales. Al mediodía del fatídico día, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria se avanzó a la tragedia y recomendó a las empresas la salida escalonada de sus trabajadores y trabajadores para evitar colapsos en las principales vías.

Ahora que ya han pasado tres meses, ¿cree que esta decisión fue clave para evitar una tragedia mayor?

Fue una decisión prudente y acertada en una situación de preemergencia, que ya nos indicaba un riesgo evidente. A las 15:26 horas llamamos personalmente a las empresas del Sector 14 para avisarles del riesgo ante la creciente subida del nivel de la Rambla de Poyo y a las 18:05 horas recomendamos a la totalidad de empresas registradas en nuestra base de datos, que sus trabajadores y trabajadoras permanecieran en el interior de las naves. En cualquier caso no teníamos suficiente información de la barbaridad de agua que venía por Poyo y Pozalet. Lamentablemente, lo que pasó horas más tarde es conocido por todos. A las 1 de la madrugada comenzamos a trasladar en autobuses a las personas atrapadas en el polígono hasta centros municipales.

El ingente trabajo de los primeros días fue crucial para permitir la retirada de vehículos siniestrados de las vías y facilitar el acceso a las empresas, ¿de qué medios se valió el ayuntamiento?

La madrugada del 30 de octubre ya contratamos maquinaria ante la previsión de lo que podíamos encontrarnos una vez amaneciera en el polígono. Desde ese momento, el trabajo ha sido incesante, gracias no solo a la UME y a los Bomberos que establecieron el Puesto Avanzado de Mando en el área industrial sino a muchas empresas de nuestros polígonos y otras procedentes de diversos puntos de España, que nos han prestado su ayuda. Hemos realizado contratos de emergencia por valor de 2,5 millones de euros para hacer frente a los efectos devastadores de la Dana y a medio y largo plazo nuestra previsión es de una inversión que ronda los 20 millones de euros. Y hemos condonado el pago del IBI a 206 empresas y la parte proporcional del IAE a otras 95.

Ustedes están inmersos en pleno proceso de reconstrucción y es evidente que se hacen necesarias las ayudas para la recuperación infraestructuras y del tejido productivo arrasado por la dana, ¿cree que es necesario establecer políticas con perspectiva de cambio climático que ofrezcan seguridad a las empresas?

Los efectos del cambio climático son cada vez más evidentes. Es uno de los principales retos de nuestra acción política y vamos a seguir exigiendo a las administraciones que ejerzan sus competencias en materia hidráulica y de emergencias, para poder garantizar seguridad a nuestras empresas y continuar siendo receptores de inversiones nacionales y extranjeras. Desde el ámbito local hemos realizado un esfuerzo económico importante y hemos tendido la mano a las empresas en el ámbito administrativo, pero deben realizarse acciones que eviten que pueda repetirse una catástrofe como ésta. No todos pueden decir lo mismo, solo un 15% de la inversión municipal tras la Dana ha sido de la Generalitat Valenciana. Mire, en estos meses no he recibido ni una llamada del presidente Carlos Mazón para preocuparse por nuestra situación. Esta semana pude trasladar al vicepresidente para la Reconstrucción, Gan Pampols, desde la misma zona cero nuestras necesidades. Por el momento solo sabemos que Estado se ha comprometido a pagar el cien por cien de los daños en infraestructuras, esperamos que el gobierno autonómico haga lo propio.

¿Qué ayudas reclaman como uno de los municipios afectados?

Necesitamos ayuda económica de la Generalitat Valenciana, a través del IVACE para reconstruir nuestro territorio, por un lado e inversiones en infraestructuras hidráulicas del Estado, por otro. Exigimos celeridad a las administraciones. En el área industrial hemos padecido problemas de inundación en repetidas ocasiones, y desde el Ayuntamiento ya no podemos hacer más. Pedimos actuaciones inmediatas que den seguridad, no solo al polígono sino también a los vecinos y vecinas de la pedanía El Oliveral y La Reva.

Desde el Ayuntamiento, vamos a contratar una asistencia técnica especializada para que nos informe de qué pasó aguas arriba del término de Riba-roja, porque sospechamos que causas no naturales influyeron en el desbordamiento del barranco de Poyo y el impacto tan elevado que tuvo en el área industrial, en la pedanía El Oliveral y en la Reva. Robert Raga — Alcalde de Roba-roja de Túria

Riba-roja de Túria ha liderado estos últimos años el sector logístico, qué valores y ventajas proporciona el municipio a las empresas ubicadas en la zona?

Tenemos la gran suerte de estar ubicados en un enclave estratégico en el vértice entre la A3 y la A7, una posición que nos ha hecho atractivos a la inversión logística. Somos el ‘puerto seco’ de Valencia, receptores de los contenedores de las transitarias que tienen el Puerto de Valencia como entrada y salida de sus mercancías. En este sentido, seguiremos trabajando para conseguir la estación intermodal en el PLV y la modernización de la C3, así como la mejora en infraestructuras viarias; el nuevo puente de Baló, una radial que conecte desde Cheste al PLV y la ampliación del bypass son prioridades que compartimos con las poblaciones de Cheste y Loriguilla y representan el futuro de esta gran área industrial.

Además somos muy competitivos en materia de fiscalidad, con el IVTM (Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica) de los más económicos de España para camiones y cabezas tractoras y garantizamos un transporte público y gratuito desde el casco urbano a las urbanizaciones.

Precisamente, usted se ha pronunciado en varias ocasiones a favor del fomento del transporte ferroviario, dentro de su política de sostenibilidad, al ser un medio menos contaminante. Veremos en los próximos años una estación intermodal para el transporte de mercancías en funcionamiento?

El Corredor Mediterráneo es la clave. El futuro, condicionado por la Agenda 2030, es el tren, y es el mejor medio para ser competitivos, en sintonía con la ampliación del puerto. La idea sería conectar el nudo industrial con una salida al mar y otra al eje mediterráneo, lo que captaría inversores por la competitividad que presentaríamos respecto a otras zonas de España y Europa.

Estos últimos años, de la mano del sector industrial, y con la ayuda de las Administraciones han logrado modernizar sus polígonos para hacerlos más competitivos ¿seguirán en la línea de implementación de nuevos servicios y mejoras?

En 2025 iniciamos una política de colaboración permanente con el empresariado. El área industrial es un importante fuente de ingresos y nuestro compromiso es revertir parte de ello en la mejora y modernización de nuestros polígonos. En esta última década hemos invertido cerca de 10 millones de euros, en la instalación de un sistema de cámaras de seguridad, la mejora de zonas verdes, señalética, alumbrado y la creación de zonas habilitadas para aparcamiento público. Hace un año y medio abrimos la oficina Ribactiva Empresas, que ofrece asesoramiento y formación empresarial a las 1.400 empresas de la zona y actúa de interlocutor con el tejido empresarial.

Todos los indicadores económicos y sociales están hoy mejor que hace nueve años. Más inversiones, récord de empleo en 2024 según los datos de la EPA y la ayuda de Europa. Este clima favorable, de estabilidad, cree que repercutirá en el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana?

Hay que saber afianzar lo que el Botànic comenzó con la atracción de inversiones potentes como la planta de Volkswagen en Sagunto y que haya una traslación de riqueza a los municipios, por su efecto ‘tractor’.

El tejido productivo de nuestra Comunidad es muy potente y necesita de respuestas firmes y coordinadas para recuperar su actividad tras la Dana.