Riba-roja celebra San Valentín con dulces besos visigodos

Este San Valentín, tradición e historia se unen en un dulce tributo al amor con el Beso Visigodo, que estará disponible del 8 al 15 de febrero en los hornos tradicionales de Riba-roja de Túria. Bajo el lema “En San Valentín, regala Besos Visigodos", el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria quiere acercar al consumidor este dulce típico que esconde una vieja leyenda de amor entre el Dux Tebdemir y la noble hispano-romana Teodora, míticos personajes de la historia visigoda.

Inspirado en la receta creada por Tebdemir para su amada, el Beso Visigodo combina almendra, huevos, trigo y una sorpresa de fruta escarchada, rememorando la pasión y el romance de antaño.

Según cuenta la leyenda, cuando el Dux Tebdemir conoció a Teodora, quedó totalmente prendado de ella. Y sin pensárselo, no dudó en pedir inmediatamente su mano. Este matrimonio simbolizó la unión entre dos culturas que convivían en armonía por aquel tiempo en la península. Él era un noble del mundo godo y ella una noble hispano-romana.

El día de la boda, Tebdemir hizo llamar a sus cocineros y les pidió cocinar algo especial para agasajar a su amada y a sus invitados. Para ello el cocinero utilizó aquello que más representaba a la novia- la deliciosa almendra- que en forma de harina fue mezclada con huevos, trigo y endulzada con fruta fresca y escarchada.

En esta época, la fruta escarchada era un elemento muy preciado. Pues muy pocos disponían de tiempo y recursos para que, en plena maduración de la fruta, poder enmelarla y secarla para consumir en épocas venideras. Así es como Tebdemir ordenó a sus cocineros que escondieran la fruta dentro la masa para sorprender a sus comensales. Y que, al probar el dulce, todos supieran cómo saben los dulces besos de su amada Teodora.

Concurso de cocina

En el marco de esta celebración, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a través del área de Turismo y Patrimonio, ha organizado una serie de actividades para relanzar este dulce típico de la gastronomía riba-rogera. Los días 14 y 15 de febrero, se ha organizado el curso de cocina "San Valentín, ven a cenar", impartido por el popular chef de la memoria, Joan Clement con un formato especial diseñado para parejas y aficionados a la gastronomía que deseen vivir una experiencia culinaria inolvidable. También los medios de comunicación locales darán visibilidad a esta cita, con un programa especial con sorteos exclusivos, que se emitirá el 14 de febrero en radio Riba-roja- 105.2 FM.

Los hornos

Los Besos Visigodos estarán disponibles hasta el 15 de febrero en el Horno Estivalis (C/ Major, 69), el Horno Pilar Lluch (C/ Mercat, 55), el Horno Santa Bárbara (Av. de la Pau, 19) y el Horno Guardiola (C/ Camino de Valencia, 52).

Citas turísticas

El Beso Visigodo ha estado presente en las citas de turismo más importantes. Hace solo unas semanas se mostró en un showcooking en Fitur 2025, dando a conocer su relación con la cultura visigoda, estrechamente ligada a través de sus yacimientos y enmarcada en el proyecto local GastroRiba.