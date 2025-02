El gobierno de Vilamarxant, al borde del abismo: el PP saca a Cs de la alcaldía

El pacto de Gobierno de PP y Ciudadanos en Vilamarxant está cerca de romperse. Un segundo mandato juntos que no tienen traza de terminar pacíficamente, ya que Ciudadanos denunció ayer que sus socios en el gobierno tenían un plan "perfectamente diseñado y urdido para aferrarse a la alcaldía más allá del 14 de junio". Se trata de la fecha en la que los populares que lidera el alcalde, Héctor Troyano, debían pasar la vara de mando de la alcaldía a los de Xavier Jorge. Un acto que con toda probabilidad no va a suceder después de que ayer, tras anunciar los del partido naranja que existían presiones para que abandonaran el gobierno, el alcalde hizo pública la decisión de dejar sin competencias a al teniente alcalde y a un edil.

El comunicado del PP apuntaba a que Troyano "cesa a dos concejales de Ciudadanos de todas sus funciones del actual equipo de gobierno". El alcalde no puede "cesar" a dos ediles ya que las actas de concejal son propias e instransferibles, pero sí puede quitarles las competencias y dejarles sin funciones lo que en la práctica les deja sin ninguna cartera que dirigir. Así, Troyano explicaba en el comunicado que esta pérdida de confianza se produce "tras haberse hallado irregularidades administrativas y presuntas ilegalidades cometidas por dos de los miembros de la agrupación naranja". "Este hecho ha obligado a los populares a tomar una decisión drástica pero necesaria para preservar los intereses y la reputación de la administración local", dice el comunicado, y continúa asegurando que "se hace imposible mirar hacia otro lado y seguir tolerando conductas que atentan contra los intereses de Vilamarxant".

Lo cierto es que este comunicado llega después de que Ciudadanos virtiera las mismas acusaciones a sus socios. Los de Xavier Jorge denunciaban que sufren «desde hace meses· y de forma reiterada» el bloqueo de su trabajo por parte del alcalde, «retrasando constantemente la firma de decretos y adjudicaciones de contratos para entorpecer nuestra labor». «Esto pone en peligro subvenciones y proyectos muy necesarios para Vilamarxant, sembrando dudas de su lealtad al equipo de gobierno», señalan.

Además, en Ciudadanos creen que «este plan» está trazado «con la presunta conformidad del comité provincial del PP», por lo que piden expresamente al presidente provincial y de la Diputación de València, Vicent Mompó, «que declare públicamente si se va a cumplir el pacto de gobierno firmado por ambas formaciones políticas de Vilamarxant».

El PP da contexto a esta crítica situación por la que atraviesa el gobierno y explican que en los últimos meses "los desencuentros han sido recurrentes y cada vez más evidentes". "A las continuas deslealtades por parte de Ciudadanos con el pacto de gobierno se han sumado otros elementos como la presencia de intereses políticos y personales, la dejación de funciones por parte del teniente alcalde, la desinformación y el uso de prácticas deshonestas para provocar confusión y contradicciones con el fin de desacrecitar el gobierno local, sus canales oficiales y su alcalde", señala el comunicado.

Los populares señalan que estas presuntas conductas irregulares "han sido trasladadas a las autoridades competentes para que inicien las investigaciones pertinentes", por lo que todo indica que podrían haber sido elevadas a la Guardia Civil.

La dana ha tensado la cuerda

Una de esas rencillas resultó evidente a costa de las ayudas de Amancio Ortega, en las que Vilamarxant quedó fuera de la convocatoria con otros municipios afectados por la dana como Riba-roja de Túria, Loriguilla y Quart de Poblet. Todos se presentaron ante la Diputación de València para exigir al presidente popular, Vicent Mompó, que fueran incluidos, ya que la institutición provincial es quien ha gestionado estas ayudas. El teniente alcalde de Ciudadanos se unió a la reivindicación del resto de alcaldes (del PSPV y de Ucin), lo que no sentó bien a Troyano, alcalde del PP, ya que situaban al ayuntamiento en contra de la gestión provincial de su propio partido.

Aritmética difícil

La dana no ha hecho más que tensar una relación ya de por sí complicada. Mientras el primer mandato se desarrolló con una buena relación entre ambos partidos, esta segunda etapa no tiene visos de terminar bien. Sin embargo, el escenario es complicado: los populares obtuvieron 7 ediles -la mayoría es de 9- y necesitaron de los cinco concejales de Ciudadanos para gobernar. Ahora, todo parece indicar que el PP buscaría gobernar en minoría, pero carecen de más apoyos en el pleno, ya que Vox no obtuvo representación.

De quedarse en un gobierno en minoría, los populares tendrán serias dificultades para sacar adelante iniciativas con todo el pleno en contra, a falta de que los tres concejales de Ciudadanos que se mantienen el gobierno decidan si abandonan el ejecutivo o se quedan en él.