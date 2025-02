Ciudadanos de Vilamarxant estudia denunciar al PP por injurias

El grupo municipal de Ciudadanos de Vilamarxant ha puesto en manos de sus abogados el estudio de posibles acciones legales para "depurar las responsabilidades penales y civiles que afectan a la honorabilidad de Javier Jorge y Víctor Sanchis por las injurias y calumnias vertidas", después de que el alcalde de la población Héctor Troyano, del Partido Popular, quitara a estos dos ediles de Cs las competencias dentro del gobierno municipal PP-Cs por supuestas "irregularidades administrativas y presuntas ilegalidades cometidas", tal como avanzó este diario.

Ante la crisis política abierta en este municipio de Camp de Túria, pocos meses antes de que del relevo de la vara de mando entre ambas formaciones, tal como estaba previsto en el pacto de gobierno local -que ahora ha saltado por los aires-, desde Ciudadanos han lanzado una carta abierta a los vecinos y vecinas para explicar su postura y defender a sus concejales, que no tenían firma para decretos ni para formalizar contratos ni adjudicaciones, según recuerdan.

En lo referente a las acusaciones vertidas sobre los concejales por supuestas irregularidades, "es humo popular que solo pretende desacreditarnos para continuar el plan trazado de desarticular el grupo municipal Cs Vilamarxant y perpetuarse en el poder más allá del 14 de junio, fecha en la que dio su palabra y la de su partido de facilitar el cambio de alcaldía conforme lo firmado".

Los ediles de Cs reiteran que "tenemos los documentos y la determinación para demostrar todo lo dicho y desmentir cada una de las acusaciones vertidas por el Sr. Alcalde y el Partido Popular de Vilamarxant".

"La postura de nuestro grupo municipal Cs Vilamarxant siempre ha sido de fidelidad, trabajo y dedicación por Vilamarxant dentro del equipo de gobierno que constituyó el pacto firmado. Si tenemos que hablar de deslealtad, obstáculos e impedimentos tenemos un nombre propio a quien apuntar", aseguran desde la formación naranja para dirigir los tiros hacia el PP, a quien acusan de no querer ceder la alcaldía e incumplir lo pactado.

"Mucha casualidad"

"Es mucha casualidad que a tres meses y medio de tener que ceder la vara de mando, tras más de año y medio de gobierno en coalición con el Partido Popular de Vilamarxant, es justo ahora cuando nos acusan de irregularidades administrativas y presuntas ilegalidades cuando ningún concejal del equipo de gobierno puede firmar decretos, contratos ni adjudicaciones salvo el Sr. Alcalde", exponen los regidores de Ciudadanos.

El partido naranja, que cuenta con cinco ediles en el hemiciclo local claves para la gobernabilidad, acusan al alcalde Héctor Troyano de tenerles apartados desde hace tiempo. "Que hable de falta de cohesión y descoordinación, nos suena, la que él como alcalde practica. Gestionar, comunicar y dialogar con él, hace meses que resulta imposible. A los compañeros del grupo municipal Cs Vilamarxant no les coge las llamadas, no les devuelve las llamadas, no les responde a los correos y no les atiende si no es asaltando su despacho tras esperar horas en la puerta. El Partido Popular debería tomar nota de la forma de actuar del Alcalde de Vilamarxant", relatan en el comunicado.

Por encima de intereses partidistas

El grupo de Cs, que reitera que "nuestra lealtad está y estará con los vecinos de Vilamarxant, por encima de cualquier interés partidista", ha defendido su gestión para que llegaran ayudas de Amancio Ortega por la dana así como la llegada de ayudas tras enfrentarse a la conselleria para un carril bici. "Cuando el Sr. Alcalde desaconsejó que peleásemos por las ayudas de la Fundación Amancio Ortega para los afectados por la dana no nos quedó otro remedio que luchar por los intereses de nuestros vecinos. Cuando nos aconsejó desistir de la ayuda 2024 para la construcción del carril bici tramo polígono industrial–urbanizaciones, no nos quedó otra que enfrentarnos a la Conselleria para conseguir la prórroga y así tener dichas ayudas en 2025", detallan en el escrito.

A su vez acusan al PP y al alcalde de no trasladarles las invitaciones de los colectivos del pueblo. "Todo esto junto a no trasladarnos las invitaciones de asociaciones para asistir a sus actos, sí que es una deslealtad a sus socios de gobierno y a Vilamarxant. Nunca nos habrán visto sentados con él ante la visita de ningún conseller ni secretario autonómico y siempre ha estado actuando a espaldas de sus socios de gobierno", explican desde Cs para añadir: "la comunicación nunca es desinformación, y si molesta, es porque algunos practican la ocultación. Y esa siempre ha sido nuestra intención, comunicar por encima de siglas e intereses partidistas.