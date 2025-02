El gobierno de Vilamarxant, en manos de los tres ediles de Cs no expulsados

La crisis de gobierno en el Ayuntamiento de Vilamarxant ha generado una situación con difícil solución. El PP dejó sin competencias a dos de los cinco concejales de Ciudadanos, socios de gobierno y necesarios para sacar adelante cualquier iniciativa municipal, ya que los populares solo disponen de 7 ediles -la mayoría está en 9- y no hay ningún otro partido susceptible de apoyarles en el pleno. En estos momentos, con Xavier Jorge y Víctor Sanchis fuera de juego, el futuro del gobierno de Vilamarxant está en manos de Gabriel Castellano, Teresa González y Stefania Burcalu. Los tres ediles del partido naranja se encuentran en una delicada posición y tendrán que decidir si se mantienen en el cargo, si renuncian a sus competencias o si se marchan y presentan, con el resto de grupos del pleno, una moción de censura.

Las tres opciones son hoy factibles. Fuentes de Ciudadanos apuntan a que todo depende de una conversación pendiente con el alcalde popular, Héctor Troyano, que podría producirse hoy en la junta de gobierno local, el primer encuentro después de tres días de acusaciones y movimientos políticos que buscan, según Ciudadanos, «aferrarse al cargo y no ceder la vara de mando a Ciudadanos como marca el pacto».

Lo que aseguran las mismas fuentes es que los cinco concejales son un «pack»: «Estamos fuera de juego y tomaremos decisiones cuando el alcalde nos dé más información porque en estos momentos solo sabemos lo que cuentan los medios de comunicación».

Tal como informó este diario, en Ciudadanos sabían que esos movimientos para apartarles iban a producirse y así se denunció públicamente, una hora antes de que Troyano comunicara que les quitaba las delegaciones por presuntas irregularidades administrativas que habían elevado a las autoridades competentes. Estos tres ediles tomarán una decisión cuando sepan el contenido de esas acusaciones, algo que todavía no ha sucedido: «La conciencia la tenemos muy tranquila y los cinco tenemos trabajos fuera, pero estamos esperando a que nos llamen y nos den información. Lo que está claro es que estamos juntos y todo lo que se ha montado es puro interés del PP por mantenerse en la alcaldía», apuntan las mismas fuentes.

Mientras, los socialistas de Vilamarxant emitieron ayer un comunicado donde emplazaban de forma velada a los cinco ediles de Ciudadanos a que pongan «punto y final al descrédito y al egoísmo para buscar una alternativa a lo que no funciona, con diálogo, generosidad e integración», señaló la portavoz del PSPV en el municipio, Vicky Sanchis.

Precedente de negociaciones

La opción de la moción de censura está encima de la mesa, aunque no se ha producido ninguna conversación formal entre los partidos de la oposición de PSPV, Acord per Vilamarxant y Ciudadanos. Sin embargo, hay un precedente. En 2023, tras las elecciones municipales, las tres formaciones se sentaron a debatir la posibilidad de unirse en una coalición con la que gobernar el municipio. De hecho, los socialistas -con tres concejales-, le ofrecieron a Xavier Jorge la vara de mando para los cuatro años de mandato.

Finalmente y tras un debate interno tratando de encauzar todas las sensibilidades dentro de Ciudadanos, donde algunos integrantes se situaban más en el centro y otros más próximos al PP, se decidió apoyar a los de Héctor Troyano con la vista puesta en que tanto en la Generalitat como en la Diputación de València iba a gobernar el PP.

Esa apuesta por la armonía política en las administraciones no le ha salido bien al grupo municipal naranja, que apenas cuenta con estructura autonómica. De hecho, desde que el lunes este diario avanzara la ruptura del gobierno, en las filas socialistas de la comarca se daba por hecho que los populares absorberían a los tres ediles de Ciudadanos. A falta de una reunión, no parece que esa opción esté encima de la mesa a tenor de las fuentes del grupo consultadas, donde insisten en uno y otro lado que la unión de los cinco concejales "no está bajo discusión".

Los socialistas están a expensas de lo que suceda en los próximos días y las posiciones que tomen los ediles de Ciudadanos, pese a que reconocen que esperaban que esta situación se produjera, tal como ha pasado en otros municipios.