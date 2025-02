El pacte Camp de Túria millora l’ocupabilitat amb noves accions

La Mancomunitat Camp de Túria, a través del Pacte Camp de Túria, treballa per a millorar l’ocupabilitat a la comarca. Des de 2016, l’ens supramunicipal desenvolupa este projecte de la mà de Labora i amb el suport dels sindicats CCOO, UGT i la CEV.

Diferents perspectives des de les quals afrontar la millora de l’ocupabilitat com són la persona en busca activa d’ocupació; aquella que vol muntar un negoci i com no les empreses que oferixen oportunitats laborals s’unixen a través del Pacte Camp de Túria per a oferir una visió integral de l’ocupabilitat a la comarca.

A les ja consolidades accions d’ocupabilitat com poden ser tallers grupals de curriculum vitae, oportunitats de la comarca o l’entrevista de treball al costat de les atencions individuals i a les quals es desenvolupen des de l’emprenedoria com poden ser atencions individuals, punt PAE, aules d’emprenedoria i jornades al costat de la universitat s’unixen a partir d’enguany noves accions que ajudaran a la ciutadania de Camp de Túria.

Una de les plataformes assentades al llarg dels anys és el Portal comarcal d’Ocupació i Empresa de la Mancomunitat Camp de Túria; un punt de trobada entre les empreses que busquen cobrir llocs vacants i la població que necessita noves oportunitats laborals. A través d’este enllaç les persones i entitats que el necessiten poden utilitzar de manera gratuïta https://gestionandote.com/agencia/campdeturia

Així, entre altres qüestions es posarà en marxa, d’una banda, l’Aula Digital. Un espai en el qual durant un dia a la setmana s’oferirà atenció digital a la ciutadania. Es facilitarà l’ús d’ordinadors per a qüestions relacionades amb l’ocupabilitat. A més, d’altra banda, es duran a terme fires sectorials. Això suposa unir en un mateix espai a empreses amb ofertes d’un sector concret unit a la formació necessària per a accedir a este sector.

Paral·lelament, es desenvoluparan les taules de treball en les quals la societat civil, el tercer sector i els agents socioeconòmics debaten sobre les seues necessitats i com fer-los front. A les ja tradicionals taules de Comerç, Formació i Ocupació, Indústria i Agricultura se sumarà una nova d’Innovació. A més, l’àrea de Turisme assumirà un cert protagonisme perquè formarà part a partir d’ara de la Mesa de Comerç per a conjuminar els dos sectors.

En definitiva, l’objectiu del Pacte és treballar al costat dels ajuntaments per a millorar l’ocupabilitat a la comarca i per tant, augmentar les possibilitats de millora en l’ocupació per a la ciutadania a Camp de Túria.