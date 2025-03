Ciudadanos abandona el gobierno de Vilamarxant y deja al PP en minoría

El gobierno de Vilamarxant está definitivamente roto tras la última decisión tomada hoy mismo por parte de los cinco concejales de Ciudadanos, que gobernaban con el PP desde 2023 en un pacto que hoy queda hecho añicos. El alcalde popular, Héctor Troyano, dejó sin competencias esta semana al teniente alcalde, Xavier Jorge, y al concejal Víctor Sanchís, de Ciudadanos, dejando en una posición muy delicada a sus tres compañeros de partido que permanecían con los populares en el gobierno. El PP tiene 7 ediles y con Cs sumaron la mayoría suficiente para gobernar. Sin embargo, tras esa expulsión, hoy se ha decidido que los tres ediles que quedaban abandonan también el ejecutivo local dejando a los populares en minoría.

La decisión se ha tomado esta mañana en una reunión en la que han participado el secretario general de Ciudadanos, Carlos Pérez Nievas, la coordinadora autonómica de Ciudadanos Mamen Peris y los 5 ediles de Ciudadanos: el portavoz Xavier Jorge y los ediles Gabriel Castellano, Víctor Sanchis, Stefania Burlacu y Teresa González.

Este mismo lunes presentarán por registro de entrada la renuncia a sus delegaciones y la salida del equipo de gobierno, lo que abre un gran interrogante sobre qué sucederá ahora, ya que el PP no tiene apoyos en el pleno para sacar adelante ninguna acción, ya que Vox no obtuvo ningún representante en las elecciones de 2023. Todo apunta a que, como adelantó este diario, Ciudadanos se alinee con el PSPV y Acord per Vilamarxant (Compromís) y presenten una moción de censura.

Aunque en Ciudadanos hay diferentes corrientes y sensibilidades, lo cierto es que los tres partidos tuvieron sobre la mesa la gobernabilidad en unas negociaciones que se llevaron a cabo tras los comicios municipales aunque finalmente eligieron de socios a los populares, con quien habían compartido el anterior mandato.

"Decisión unilateral, injustificada y burda"

La renuncia a las delegaciones y la salida del equipo de gobierno es la respuesta a la “decisión unilateral, injustificada y burda” del alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano, de quitar las competencias de Xavier Jorge y Víctor Sanchis. Castellano ostenta hasta el momento las áreas de Obras, Servicios Municipales, Deportes y Personal; Burlacu se ocupa de la gestión de las áreas municipales de Fomento del Empleo, Transparencia y Participación, mientras que González lleva las áreas de Turismo y Patrimonio. Carteras que el PP tendrá que repartir entre sus propios concejales ahora.

Según explican en un comunicado, la decisión de los tres ediles deja al PP en minoría “tras el burdo intento del alcalde del PP de desprestigiar la labor de trabajo de los dos concejales de Ciudadanos a menos de 3 meses y medio del cambio de alcaldía acordado, pactado y firmado por PP y Cs tras las Elecciones Municipales de 2023”.

Los concejales de Cs Vilamarxant han defendido su "fidelidad, trabajo y dedicación" para con sus vecinos en su etapa de gobierno “como hemos venido haciendo desde el inicio de la legislatura, pero también desde la pasada legislatura. Venimos trabajando para y por los vecinos de Vilamarxant. Todos conocen nuestras gestiones, nuestro trabajo y nuestra labor para que ahora el alcalde decida lanzar esas acusaciones sin fundamento para argumentar su renuncia a devolver la vara de mando. Las personas cumplen con su palabra y cuando no tienen palabra, al menos, cumplen lo firmado”.