Cs oficializa su marcha del gobierno de Vilamarxant y deja al PP en minoría

A primera hora de este lunes, 3 de marzo, Ciudadanos Vilamarxant ha oficializado su salida del equipo de gobierno dejando al Partido Popular y al alcalde Héctor Troyano en clara minoría. La crisis política en este municipio de Camp de Túria se desató la pasada semana con la expulsión del gobierno, al quitarles las competencias, del teniente alcalde, Xavier Jorge, y al concejal Víctor Sanchis, a los que el alcalde acusó de supuestas irregularidades.

Los tres ediles de la formación naranja Gabriel Castellano Stefania Burlacu y Teresa González que aún tenían las competencias delegadas por el alcalde han renunciado este lunes a sus delegaciones por registro de entrada en el ayuntamiento, tal como acordaron en una reunión el pasado sábado, según avanzó Levante-EMV.

Decisión "burda" del alcalde

Con esta decisión, Cs Vilamarxant da por "cerrada su etapa de gobierno" junto al Partido Popular “tras la decisión unilateral, injustificada y burda” del alcalde de Vilamarxant, Héctor Troyano (PP), de quitar las competencias de Xavier Jorge y Víctor Sanchis la pasada semana”. Los populares quedan con una minoría en el gobierno de siete ediles.

Los 5 ediles de Ciudadanos Vilamarxant han afirmado, tras presentar las renuncias, que "ahora ya no formamos parte de este equipo de gobierno que se dedica a esparcir falsedades solo para no cumplir lo hablado, pactado y firmado para seguir manteniendo la vara de mando”.

La posibilidad de la moción de censura

Tras la marcha de los cinco regidores del gobierno de Vilamarxant, lo que abre un gran interrogante sobre qué sucederá ahora, ya que el PP no tiene apoyos en el pleno para sacar adelante ninguna acción, pues Vox no obtuvo ningún representante en las elecciones de 2023. Todo apunta a que, como adelantó este diario, Ciudadanos se alinee con el PSPV y Acord per Vilamarxant (Compromís) y presenten una moción de censura.

Los ediles de Cs, esta mañana, en el registro municipal. / Cs Vilamarxant

Aunque en Ciudadanos hay diferentes corrientes y sensibilidades, lo cierto es que los tres partidos tuvieron sobre la mesa la gobernabilidad en unas negociaciones que se llevaron a cabo tras los comicios municipales aunque finalmente eligieron de socios a los populares, con quien habían compartido el anterior mandato.

Posible denuncia

Por otro lado, el grupo municipal de Ciudadanos de Vilamarxant ha puesto en manos de sus abogados el estudio de posibles acciones legales para "depurar las responsabilidades penales y civiles que afectan a la honorabilidad de Javier Jorge y Víctor Sanchis por las injurias y calumnias vertidas", después de que el alcalde de la población Héctor Troyano, del Partido Popular, quitara a estos dos ediles de Cs las competencias dentro del gobierno municipal PP-Cs por supuestas "irregularidades administrativas y presuntas ilegalidades cometidas", tal como avanzó este diario.