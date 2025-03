El Carraixet se alza con el primer premio en Bétera

Bétera anunció ayer los ganadores de los monumentos falleros de las Fallas de 2025. La revelación se llevó a cabo en la Casa de la Cultura, abarrotada por los miembros de las comisiones falleras que esperaban espectantes a la decisión de Junta Local Fallera.

Así, el jurado ha decidido que el primer premio en monumentos grandes sea para la Falla El Carraixet, mientras que el segundo es para Gran Via del Sud y el tercero para Gran Vía de l'Est. El cuarto ha ido para la Barraca y el quinto para l'Albereda.

El ninot indultat por votación popular ha sido para la comisión Gran Via del Sud mientras que el premio de Ingeni i Gràcia para la Falla Carraixet. El premio a la mejor crítica local para Gran Vía del Sud.

En cuanto a las infantiles, la comisión Gran Vía del Sud se ha llevado el primer premio y Gran Vía de l'Est el segundo. La Barraca se ha llevado el tercero y l'Albereda el cuarto, mientras que el Carraixet se ha quedado con el quinto premio.

En cuanto a Ninot Indultat, en la categoría de votación popular se lo ha llevado Gran Via de l'Est y el premio de Ingeni i Gràcia para Gran Via del Sud