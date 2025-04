El alcalde de Vilamarxant evita explicar en el pleno la expulsión de Ciudadanos

La crisis de gobierno de Vilamarxant sigue abierta a falta de ver cuál es el desenlace. El PP expulsó a dos de los cinco ediles de Ciudadanos, con quienes formaban gobierno y a quien tienen que transferir la vara de mando en junio, acusándoles de unas malas prácticas que han puesto en manos de la justicia y que el partido naranja, tal como revelaron en el pleno, sigue sin conocer.

«No sabemos de qué se nos acusa, de manera oficial, y queremos saberlo para defendernos, pero seguimos sin entender la expulsión», señaló el hasta hace un mes teniente alcalde, Xavi Jorge. El alcalde, Héctor Troyano, señaló que «los motivos se sabrán cuando tengan que saberse», sin aportar más información a un pleno de marzo que tenía especial expectación a colación de la crisis política.

Lo había intentado antes Acord per Vilamarxant a través de su edil Juan Ponce, que preguntó directamente a Troyano por los motivos de la ruptura del pacto. El alcalde explicó que se había mantenido una reunión donde se explicaron las actuaciones «que este alcalde no podía tolerar» y que ya se han «comentado en la prensa». «Se ha decidido [en alusión a Ciudadanos] que nos comunicábamos por los medios de comunicación, y poco más puedo decir», dijo Troyano. «No voy a tolerar ciertas actuaciones y he hecho lo que debe hacer el alcalde de un ayuntamiento, ni más ni menos» zanjó.

«Seguiremos leyendo la prensa»

Ponce asumió que seguirían «leyendo la prensa» para tener más información de esta ruptura, pero recordó que las explicaciones debían darse porque está en juego «la gestión de 10 millones de euros». «Respeto su opinión y esperaré a ver qué dicen en Ciudadanos», señaló, en referencia a los próximos movimientos políticos como la virtual moción de censura que pueda resultar entre Cs, Acord y PSPV.