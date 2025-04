Sorpresa mayúscula en San Antonio de Benagéber: el PP ficha al exalcalde independiente

El devenir político en San Antonio de Benagéber es sin duda uno de los más electrizantes en la Comunitat Valenciana, cuyo penúltimo capítulo (porque a buen seguro dará mucho que hablar en la población) se escribió ayer con un fichaje sorprendente. La dirección provincial del Partido Popular anunció que el exalcalde del municipio, Enrique Santafosta —primer edil de 2015 a 2023— liderará la lista del PP “para llegar a la alcaldía en 2027”.

Santafosta, que actualmente era el portavoz de Aisab, partido independiente con el que se aupó dos veces a la alcaldía de San Antonio de Benagéber, confirmó ayer a este periódico que ha presentado ya su renuncia en Aisab y que pasará al grupo de no adscritos el resto de mandato. “Era el paso lógico”, ha manifestado.

El movimiento del PP y Santafosta convertirá el pleno de San Antonio de Benagéber en un espacio imprevisible. La alcaldesa Eva Tejedor (UCIN) ostenta la vara de mando con un solo concejal, apoyada tras una votación secreta por los dos de Vox, dos de Guanyem SAB (Compromís) y dos de los tres ediles del PP, una mezcla de sensibilidades casi antagónica en la que imperó la idea de “candidata de consenso” y la necesidad de un “cambio de rumbo” tras ocho años de gobierno de Santafosta.

La maniobra por la que Eva Tejedor acabó siendo alcaldesa tuvo consecuencias en el PP, cuya orden era investir alcalde a Santafosta mediante su abstención, y meses después abrió expediente de expulsión a los dos ediles que apoyaron a Tejedor: Luis Trejo y Pedro Pérez Casas. Incluso el president Carlos Mazón los tildó de “tránsfugas”, aunque el expediente disciplinario aún no se ha resuelto. Quien se mantuvo fiel a las órdenes del partido, Enrique Celda, figuraba en la foto de apoyo a Santafosta como nuevo líder del PP en San Antonio de Benagéber.

Santafosta, junto a miembros de la estructura provincial del PP y el edil Enrique Celda. / PP

Composición por aclarar

Mientras tanto, la composición de los grupos municipales en el ayuntamiento no está todavía clara. De hecho, Trejo y Pérez Casas figuran como Grupo Municipal Popular, mientras Celda aparece como no adscrito, aunque la situación real da a entender lo contrario. Celda, al menos, podrá formar ahora tándem político con Santafosta y pelear por la asignación económica de los grupos, una cuestión que al parecer no está aún resuelta.

Al margen del galimatías político, lo que resulta evidente es que el PP ha apostado por caballo ganador para las próximas elecciones con la proclamación de Enrique Santafosta. Tras ser el candidato más votado en 2019 y 2023, ficha “tras meses hablándolo” al exalcalde para liderar la nueva etapa del partido en la población. Su incorporación es “para renovar el PP local y volver a situarlo como primera fuerza del municipio”, explicaban los populares. “Desde la dirección provincial del partido confiamos plenamente en la experiencia de Enrique Santafosta y su equipo para llegar a la alcaldía en 2027”, destacó Vicent Mompó, presidente del PP en la provincia de Valencia.

En la misma línea, ha explicado, “tiene a su disposición todas las herramientas del PP para consolidar un proyecto que repercuta en el bienestar de todos los vecinos y vecinas”. “San Antonio de Benagéber es un municipio con muchísimo potencial, que un gran número de familias ha elegido para ver crecer a sus hijos e hijas, y que necesita de un gobierno municipal que responda a sus necesidades, como el que estoy seguro Santafosta podrá conformar”, ha resaltado.

Volver a ilusionar a los votantes

Por su parte, Santafosta ha subrayado que “el objetivo es no dejar a nadie atrás y volver a ilusionar a votantes, simpatizantes y afiliados”, que se sientan identificados en un proyecto serio, sólido y conciliador, que sitúe a San Antonio de Benagéber como referente de buen hacer, siguiendo en nuestro municipio la senda marcada por el PP provincial, autonómico y nacional. “Desde este momento me pongo con orgullo al servicio del PP, un partido de ámbito nacional que estoy convencido es el único capaz de garantizar estabilidad, progreso y unidad para todos nuestros pueblos y para el conjunto de nuestro país”, ha añadido.

Además, ha detallado, “dejo Aisab tras una reflexión meditada, es sin duda un paso adelante en lo personal, pero también para nuestro pueblo; soy consciente de los nuevos retos que asumo, que, como siempre, desde el trabajo y con humildad, apoyado por un gran equipo y de la mano de toda la familia popular, estoy seguro que lograremos alcanzar”.