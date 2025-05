Una edila de Vox de Nàquera se marcha a no adscritos y deja al único alcalde ultra en minoría

La concejala de Vox en el Ayuntamiento de Nàquera, Marta Izquierdo Vàzquez, formalizó este lunes, por registro de entrada, su marcha del grupo municipal y su pase al grupo de concejales no adscritos, con lo que deja en minoría al gobierno formado por Vox y Partido Popular, presidido por Iván Expósito, el único alcalde de la formación de ultraderecha en la provincia de València tras ganar las elecciones en el municipio de Camp de Túria.

Mientras en Torrent se celebraba un pleno donde el exportavoz y líder de Vox, Guillermo Alonso del Real, confirmaba su salida de la formación y su pase a no adscritos dejando a la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, en minoría, en Nàquera, la edila Izquierdo solicitaba también su incorporación al grupo de no adscritos, que tendrá que ser ratificada en el pleno de mayo, tras una "profunda reflexión, motivada por mi firme compromiso con los principios que considero fundamentales y que, lamentablemente, ya no se ven reflejados en las acciones de Vox Náquera".

La hasta hora edila de Vox llevaba las áreas de Tradiciones y Festejos taurinos, Caza, Medio Ambiente, Agricultura, Aguas, Patrimonio, Comunicación Institucional y Procotolo, entre otras.

"Progesivo aislamiento" por sus compañeros

Asimismo en el escrito presentado al alcalde Expósito, al que ha tenido acceso este periódico, justifica su marcha por el "aislamiento" que ha sufrido en los últimos tiempos. "Lamentablemente, en los últimos tiempos he sido objeto de un progresivo aislamiento por parte de mis compañeros, lo que refuerza aún más mi decisión de actuar con independencia", ha señalado, donde recuerda que es la "única concejal que no percibe retribución económica por su labor, trabajando exclusivamente por convicción y por el firme propósito de servir con honestidad y entrega".

Con la marcha de esta concejal del gobierno, Vox y PP se quedarán en minoría de seis concejales (3 voxistas y 3 populares), mientras que la oposición contará con siete regidores en el pleno: tres socialistas, dos de la formación local UPDN, uno de Compromís, más el voto de la no adscrita Marta Izquierdo, que asegura que "el compromiso con la reducción de impuestos, la eliminación del gasto superfluo y una gestión eficiente de los recursos han sido siempre pilares de mi labor política. Sin embargo, observo con preocupación cómo se han tomado decisiones que se alejan de estos ideales, comprometiendo la coherencia con las promesas realizadas y con la visión que defendimos ante la ciudadanía.

Actuar sin "presiones" y con "respeto a la legalidad"

Por ello, ante ese escenario y el cambio de rumbo que ha tomado, a su juicio, la formación con la que se presentó a los comicios, "considero que mi incorporación al grupo de no adscritos es la mejor manera de continuar defendiendo los principios que considero fundamentales, sin interferencias ni presiones externas. Además, considero esencial que toda gestión municipal esté sustentada en el máximo rigor y respeto a la legalidad".

Todo un recado al gobierno Vox-PP, al que emplaza para que "cada actuación se guíe por los informes de los técnicos municipales y de la secretaría del ayuntamiento, quienes garantizan, con su criterio profesional, que las decisiones se ajusten al marco normativo y respondan al interés general, razón por la cual deben ser escuchados y respetados en cada proceso administrativo".

Cumplir los compromisos

Asimismo, añade en su escrito a alcaldía, que "es imprescindible que los responsables públicos cumplan con los compromisos adquiridos con los ciudadanos. Honrar el programa electoral no solo es una muestra de coherencia, sino también una obligación moral hacia quienes depositaron su confianza en nosotros. Cada medida adoptada debe reflejar esa responsabilidad y el mandato recibido".

No se marcha y actuará con "independencia"

Para finalizar, Izquierdo se muestra "convencida de que actuar con independencia es, en este momento, la mejor forma de continuar trabajando con responsabilidad, fidelidad a mis valores y lealtad a los ciudadanos a los que represento". Por ello mantendrá el acta de regidora, con lo que Vox, de momento, perderá un regidor de los cuatro que obtuvo en las pasadas elecciones hace dos años.