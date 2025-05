«Separa bien en origen es lo que marca la diferencia»

¿Cuáles son los objetivos que persigue el Consorcio Valencia Interior?

Queremos gestionar bien los residuos que se generan en nuestros pueblos y hacerlo de una forma sostenible, responsable, eficiente, transparente y moderna. Es hora de apostar de verdad por la economía circular, cumplir con lo que marca la normativa y, sobre todo, conseguir que la gente entienda que esto no va solo de reciclar, va de cambiar el chip.

¿A qué retos se enfrenta el consorcio en el contexto actual de transición ecológica y normativa europea?

Estamos en un momento clave. Europa nos está marcando unos objetivos muy ambiciosos y eso nos obliga a ponernos las pilas: menos residuos depositados en el vertedero, más reciclaje y, sobre todo, que los municipios tengan sus planes locales de residuos para recoger mejor y de forma más selectiva la basura, especialmente los restos de comida. Como alcalde de Domeño, lo sé, igual que lo sabe el resto. También es momento de continuar en la mejora de nuestras infraestructuras y que la ciudadanía se implique más.

¿Qué papel juega la separación de residuos en origen?

Es la clave de todo. Si en casa no separamos bien, sobre todo la materia orgánica, da igual lo avanzada que sea la planta de tratamiento. No vamos a ser tan eficientes. Separar bien en origen es lo que marca la diferencia. Más del 80 % de lo que va a la bolsa gris no debería estar ahí. Son residuos que, si se tiraran donde toca, se pueden valorizar mejor y muchos de ellos no acabarían en el vertedero. Por eso insistimos tanto: cada vez que alguien separa bien sus residuos en casa, está contribuyendo a un sistema de gestión más eficiente y mucho más respetuoso con el medio ambiente.

¿Cómo han evolucionado la infraestructura del consorcio en los últimos años?

Nuestras plantas son de las que mejores rendimientos tienen en la Comunitat Valenciana. Hemos hecho una apuesta fuerte por la modernización, nuestras plantas de tratamiento en Llíria y Caudete de las Fuentes han mejorado mucho. Por ejemplo, hemos añadido nueva maquinaria en ambas instalaciones para conseguir recuperar más materiales, hemos ampliado y actualizado nuestra red de ecoparques, hemos instalado ecoparques fijos de proximidad en seis pueblos para acercar todavía más nuestra entidad a la ciudadanía... En nuestra web, cada municipio puede ver la cantidad de residuos que gestionamos.

¿Qué estrategias están desarrollando en el consorcio para fomentar la participación ciudadana en la correcta gestión de residuos?

O la gente se implica o no hay modelo que funcione. Por ello también trabajamos en campañas de educación ambiental: continuamos recibiendo a nuestros vecinos en la planta de Llíria gracias a las visitas de concienciación y hemos reforzado sobre todo el programa de compostaje doméstico, así como Aula Composta en los centros escolares. Además, seguimos potenciando los incentivos con nuestra herramienta Mi Cuenta Ambiental.