Nàquera pospone en el pleno el paso de la edila tránsfuga de Vox a no adscritos

La edila de Vox que anunció que abandonaba la formación de Abascal y pasaba no adscritos en Nàquera, Marta Izquierdo, dejando al gobierno de PP y Vox en minoría, no se presentó al pleno ordinario de mayo celebrado este martes que abordaba este cambio en la corporación y pidió al alcalde, Iván Expósito (el único alcalde de la formación de ultraderecha en la provincia de València), que la dación de cuenta de su salida del partido voxista y su entrada a 'no adscritos' quedara "encima de la mesa" para la siguiente sesión.

Ausencia de la concejala Marta Izquierdo, ayer en el pleno de Nàquera. / L-EMV

Así lo comunicó Expósito durante el pleno y cuando era el momento de abordar el punto número ocho del orden del día, dedicado exclusivamente a este cambio de Marta Izquierdo, que no estaba presente. El primer edil señaló que este punto se postergaría. El por qué, no está confirmado. Este diario se ha puesto en contacto con Izquierdo para saber las razones de su no asistencia al pleno y la postergación de su salto a no adscritos, pero la edila ha preferido no hacer declaraciones públicas.

Ante la posibilidad de que hubiera en marcha unas negociaciones o conversaciones para que Izquierdo frenara su salida y mantuviera su acta en Vox, desde la dirección provincial del partido de Abascal señalan que de momento no hay novedad o movimiento ninguno en este sentido, y descartan que el aplazamiento de su paso a no adscritos tuviera que ver, en la actualidad, con su permanencia en Vox Nàquera. Así lo confirma también el propio alcalde, Iván Expósito, que señala que la dilatación de este cambio en la corporación se debe únicamente a que no podia asistir a la sesión y pidió retrasar el punto al siguiente pleno.

En principio, Izquierdo ya ha confirmado que no entregará el acta como le pedían los de Abascal y en principio permanecería en la corporación municipal, aunque como independiente.

¿Cómo queda el pleno?

Con la marcha de esta concejal del gobierno, Vox y PP se quedarán en minoría de seis concejales (3 voxistas y 3 populares), mientras que la oposición contará con siete regidores en el pleno: tres socialistas, dos de la formación local UPDN, uno de Compromís, más el voto de la no adscrita Marta Izquierdo