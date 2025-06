La Pobla de Vallbona celebrará su primer encuentro de Big bands

La Pobla de Vallbona acogerá este fin de semana el primer encuentro de Big Bands en la Casa Bernal, un acontecimiento que busca reforzar la presencia de la música en directo dentro de la programación cultural del municipio y seguir creando una Pobla viva.

Este encuentro, organizado por el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona con la colaboración de la Jazzbona Big Band, ofrecerá una tarde llena de energía, ritmo y complicidad entre músicos, con la participación de formaciones invitadas que mostrarán la variedad de estilos y sonoridades que ofrece una big band.

Un acontecimiento musical que contará con la participación de dos formaciones destacadas con pasión por el swing y el jazz clásico: Jazzbona Big Band de la Pobla de Vallbona y la Benijazz Big Band de Benicalap, València.

En este sentido, la regidora de Cultura y Fiestas, Ana Cantero, ha explicado que “el primer encuentro de Big bands forma parte de la voluntad del equipo de gobierno de seguir difundiendo la cultura con una programación diversa para todos los públicos y gustos”. “Apostar por la cultura es apostar por el futuro”, ha añadido.

Igualmente, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Abel Martí, ha afirmado que “este tipo de acontecimientos no solo enriquecen nuestra programación cultural, sino que también ponen en valor el talento que tenemos en la Pobla, como el de la Jazzbona, y les da la oportunidad de mostrar todo su potencial. Es un orgullo para nuestro municipio contar con músicos con esta gran trayectoria”.

Las entradas para el espectáculo, que acogerá el patio de la Casa Bernal el 15 junio a las 19.00 horas, ya están disponibles a través de la web, con un precio de 5 euros.

Dos bandas de éxito

La Jazzbona Big Band, formada por músicos locales y bajo la dirección de Fede Crespo, destaca por su formación continua a través de talleres y seminarios impartidos por reconocidos músicos valencianos como Toni Belenguer, Francisco Blanco “Latino” y Ramón Crepo. Está formada por una sección de trompetas, trombones, saxofones, piano, guitarra, contrabajo, batería y percusión, con músicos destacados como Jose Luis Rodrigo o Fran Esteban, entre otros.

Han participado en varios festivales de jazz en Cataluña y València, así como en galas benéficas e intercambios con otras big bands del país. Destaca su actuación en el Festival de Jazz de València en los barrios en 2019 con el proyecto “Jazzbonna play’s Ella Fitzgerald”, acompañando la voz de Eva Romero. Además, han trabajado con Perico Sambeat con el repertorio ‘Voces’ y con Jesús Santandreu ‘Atomic Basie’ y ‘Bill Holman’ en anteriores ediciones de la muestra de jazz.

Por otro lado, la Benijazz Big Band, dirigida por José Manuel Rubio “Kako”, nació en 2018 como proyecto de la Agrupación Musical Benicalap y cuenta con un estilo que fusiona jazz tradicional, swing y lindy hop, y una propuesta que destaca por la energía y la participación del público. Han protagonizado actuaciones muy celebradas en espacios emblemáticos como la plaza del Doctor Collado y la sala Amstel Arte del Veles e Vents, en la Marina de València.

La banda cuenta con unos veinte músicos distribuidos en secciones de saxofones, trombones, trompetas y sección rítmica, con nombres como Diana Castro, Victor Duque, Alvaro Solaz, Luismi Rollo, entre otros. Además, su repertorio incluye éxitos de Duke Ellington, Lennie Niehaus o George Gershwin, con piezas como “All of Me”, “Fly Me to the Moon” o “In the Mood”.