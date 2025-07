Vilamarxant sospecha que la dana está detrás de los problemas del agua potable

El Ayuntamiento de Vilamarxant detectó en abril un plaguicida en el agua potable y todos los análisis que han hecho hasta la fecha les ha llevado a pensar que "puede ser consecuiencia de la dana por los flujos del agua, instalados en el acuífero del que se suministra la localidad". Así lo ha expresado el alcalde Héctor Troyano en la comisión de estudio sobre la gestión de la dana celebrada esta mañana, depsués de prohibir el 3 de abril el consumo de agua.

En esta comparecencia, el primer edil ha solicitado a las administraciones superiores que examinen si existe una relación directa entre la dana y la presencia de substancias químicas o residuales en el agua potable, una situación que ya está afectando a Vilamarxant y que puede poner en alerta a otros municipios afectados.

Para eliminar este plaguicida, el ayuntamiento tiene que ejecutar una inversión de medio millón de euros y, por ello, pide a las administraciones que le ayuden a intentar analizar de donde proviene este producto y por qué este acuífero está contaminado y a qué municipios afecta. "No solo se suministra Vilamarxant, también están municipios como Cheste, Riba-roja o Pedralba.

"Me amparo en esta comisión de la dana porque siempre que hemos necesitado algo de la Diputació de València, ha estado. Confiamos en que nos echaréis un cable, ya no solo por Vilamarxant que es el que tiene el problema en este momento y que tiene a 8.000 personas que no pueden beber agua del grifo, sino por todos los pueblos de alrededor que a día de hoy no saben si se encuentran en esta situación o no", ha finalizado.

Desde que notificaran este problema, el Ayuntamiento de Vilamarxant expresó que el consistorio iba a proporcionar el abastecimiento del agua para minimizar el impacto en la vida cotidiana, con la instalación de cubas portátiles de agua potable en distintos puntos del municipio; y la puesta en marcha de un teléfono para que quien no pueda desplazarse llame para pedir abastecimiento a domicilio; asimismo, se realiza la suminustración agua potable embotellada a todas las instalaciones municipales.