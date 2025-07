Paco Gorrea: "La Generalitat de Mazón nos ha tirado atrás el centro de día y la residencia de diversidad funcional"

El 4 de julio tomo posesión como alcalde de Llíria tras el pacto de gobierno con Compromís, ¿en qué momento se encuentra?

Como no puede ser de otra forma, con muchísima ilusión y energía, la verdad que no por esperado deja de ser ilusionante. Teníamos el pacto firmado, pero sí que es verdad que el impulso que te da el día que coges la vara de mando ha sido motivador y estoy con muchísimas ganas de hacer cosas y volcado las 24 horas del día en el reto de ser alcalde y en en Llíria.

Aunque ha estado estos dos años trabajando en el equipo de gobierno, ¿cuáles son esos retos que tiene como alcalde y con los que le gustaría arrancar?

Esta legislatura nace de un pacto progresista entre el PSPV y Compromís, siendo la tercera legislatura ya, por ello aprobamos un plan de inversiones 2023-2027 para tener los dos proyectos unidos y consensuados, y así poder trabajar en una misma línea más marcada. Entonces, tenemos este plan de inversiones en el que tenemos mucho hecho y en el que nos queda un gran trabajo por delante.

Tenemos la obra de la Plaza Mayor; el recinto ferial musica; la entrada de Llíria, la unidad de ejecución 14, que también nos va a permitir ahí desbloquear la entrada y después la construcción de vivienda. Otros temas en los que hemos estado trabajando es el acceso a urbanizaciones y la dotación de servicios y obras que tenemos empezadas y que hemos hecho como pases de asfaltado en el casco urbano, y otras que quedan por hacer como toda la remodelación de los parques y jardines, que era una de las cosas que nos habíamos propuesto a principio de legislatura y que siguen produciéndose, todo esto lo vamos a continuar haciendo y vamos a impulsarlo.

El IES Camp de Túria ya es una realidad desde este curso y el Palau de la Justicia está a punto de inaugurarse. ¿Estas dos infraestructuras son un antes y un después para el municipio?

Efectivamente esto supone un cambio para Llíria y también tenemos otros proyectos como el tercer colegio público. Las infraestructuras educativas para nosotros eran vitales y lo conseguimos con el gobierno del Botánico, con el Pla Edificant.

Otro de los proyectos que teníamos en mente también eran las infraestructuras sociales, el centro de día para personas mayores y la residencia para personas con diversidad funcional, pero ya nos ha dicho la Generalitat de Carlos Mazón que no nos va a ayudar. De hecho, nos ha devuelto la cesión de los terrenos. Es una espina clavada que me va a quedar, porque me hubiera gustado que esta legislatura al menos empezara con estos dos proyectos.

Sabemos que no vamos a contar con la ayuda de la Generalitat Valenciana, pero no por ello vamos a dejar de seguir trabajando. Tenemos proyectado un centro de día de personas mayores, lo vamos a hacer con nuestros técnicos y nuestros recursos, pero para la residencia de personas con diversidad funcional necesitamos la ayuda de las administraciones.

Es uno de los alcaldes más jóvenes que ha tenido Lliria. ¿Supone un punto de vista diferente en temas como la vivienda?

Llíria siempre se ha caracterizado por alcaldes con más experiencia vital. Hacía muchos años que no teníamos una alcalde joven (35 años) y al final es como todo, tengo mucha energía e ilusión. Llevo 10 años trabajando en el Ayuntamiento de Llíria, conozco la administración, conozco mi municipio y vamos a transformar esa juventud en algo positivo.

El problema de vivienda no escapa a nadie, tampoco a Llíria. Nosotros no tenemos competencia directa para la vivienda pública, pero sí que es verdad que lo que está en nuestra mano, lo queremos hacer. Como te decía antes, la entrada de Llíria va a ser una realidad en estos dos años. En la unidad de ejecución 14 se va a presentar la construcción de vivienda. También tenemos parcelas públicas que vamos a sacar a subasta específicamente para que la gente pueda optar a ellas y pueda construirse su vivienda, y vamos a poner cláusulas para que tengan más puntuación la gente joven, ya que sobre todo afecta a mi generación y a las generaciones que vienen.

La ampliación de la frecuencia del metro es otra de las reivindicaciones de los vecinos y vecinas de Llíria. ¿Hay algún plan?

Más que una reivindicación de Llíria, no deja de ser una reivindicación comarcal, porque siempre que nos hemos reunido con otros alcaldes y alcaldesas de la comarca ha salido el tema. Creo que es una reivindicación justa y muy necesaria. Nuestros jóvenes que van a estudiar o las personas que se desplazan para trabajar necesitan esta mejora y vamos a seguir peleándola.

La oposición denuncia la inseguridad ciudadana que sufre el municipio. ¿Cómo ven este tema por parte del equipo de gobierno?

Si me preguntas si Llíria tiene un problema de inseguridad ciudadana, te digo que no. Lo primero es que la competencia en seguridad es de la Guardia Civil, la cual tenemos aquí una comandancia y la Delegación de Gobierno nos va a aumentar la plantilla en 14 guardias civiles, lo cual es una buena noticia no solo para Llíria sino para un amplio territorio. Nuestra Policía Local siempre trabaja en coordinación con la Guardia Civil, y les dotamos de todos los mecanismos necesarios para que puedan realizar su trabajo. Además, tenemos instaladas cámaras de videovigilancia de tráfico que nos permite la resolución de conflictos.

Si que es cierto que desde la oposición se crea un caldo de cultivo para intentar hacer ver que Llíria es una ciudad insegura, pero nada más lejos de la realidad. Los conflictos o los delitos que se puedan producir, igual que se producen en todos los municipios de España, tenemos una tasa de resolución altísima. ¿Por qué? Porque nuestra Policía Local, junto con la Guardia Civil, trabaja constantemente. Así que podemos decir que en Llíria hay menos conflictos que en otras localidades.

Cambiando de tema, estas serán sus primeras fiestas como alcalde. ¿Serán más especiales?

Para mi las fiestas en Llíria son muy especiales, siempre lo han sido. En la anterior legislatura fui el concejal de Fiestas y Cultura y he podido ver la evolución de la programación cultural y festiva durante los últimos años. Tenemos dos fiestas patronales, que son San Vicent y San Miguel, que vienen ahora en septiembre. La verdad es que la gente responde desde hace años absolutamente a todo lo que programamos. Llenamos las calles, los conciertos, la gente disfruta y sociabiliza, sobre todo sobre todo desde que entró el gobierno progresista y les dimos una vuelta.

En San Vicente, que es en abril, la festividad era solo religiosa, el ayuntamiento no programaba nada. Ahora tenemos conciertos, tributos y otras actividades al aire libre. También tenemos el festival TUMU, que se suele hacer en estas fiestas.

Se encuentra en mitad legislatura. ¿Será el candidato socialista en 2027?

Me gusta decir dos cosas. Primero, que a la política local viene uno a vaciarse, dar todo lo que tienes, toda la energía, todo lo que tienes dentro por tus vecinos y vecinas y por tu municipio. Por lo tanto, ¿cuánta energía tengo? Ahora mismo tengo mucha. Dentro de dos años espero tenerla suficiente como para presentarme también. Creo que sí. Lo segundo que me gusta decir es que hay que obedecer a una lógica. En las elecciones de 2027 vendré de ser alcalde, y creo que me presentaré como alcalde que seré, porque el proyecto que queremos hacer no da tiempo de acabarlo en dos años.

Si me preguntas si me voy a presentar, ahora mismo no te sé decir, pero la expectativa es que sí. Si me preguntas si voy a estar muchos años en política, te diría que no, porque como te he dicho, en la política hay que vaciarse, estar unos años y dejar el relevo.