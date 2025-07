"Llevo ocho meses esperando ayudas y estoy a punto de ser desahuciada con dos menores"

Lucía Romero vive en Nàquera, tiene a dos menores a su cargo y está a punto de ser desahuciadapor no poder pagar su alquiler. "Ya no sé a quién recurrir, llevo ocho meses esperando ayudas y estoy a punto de ser desahuciada porque no puedo pagar el alquiler", manifiesta. Lucía afirma que desde abril no ha podido tramitar nada por la falta de asistenta social, y que la última ayuda de emergencia que le dieron le hicieron elegir entre "comida o gafas". Ahora se encuentra en una situación de salud complicada tras sufrir un ictus y con la preocupación de que va a pasar con su familia si les desahucian. "Gracias al informe de vulnerabilidad nos hemos podido quedar unos meses más, pero no sabemos hasta cuando. Esta situación de estrés empeora mi salud".

La respuesta que esta vecina recibió del equipo de gobierno es que “no puede hacer nada, que tenga paciencia”, pero Lucía no puede esperar y pide que sea posible recibir la ayuda de otros consistorios si el suyo "no puede".

El PSPV denuncia que los vecinos y vecinas de Nàquera llevan "más de cuatro meses sin Servicios Sociales" y que el ayuntamiento "no pone ninguna solución". El Ayuntamiento de Nàquera aprobó por pleno el 26 de noviembre de 2024 la reversión de los Servicios Sociales desde la Mancomunidad del Camp de Túria para volver a la gestión directa desde del consistorio. No obstante, el PSPV lamenta que el equipo de gobierno pidió que les devolvieran las competencias, "pero sin prever en los presupuestos ninguna partida para poner en marcha la contratación del personal necesario y paralizándolo durante más de cuatro meses".

Los socialistas explican que muchos vecinos se han puesto en contacto con ellos al verse paralizados sus expedientes y no poder acceder a ciertas ayudas que necesitan, como las ayudas de emergencia. Además, los socialistas también denuncian el hecho de que Cáritas Parroquial de Nàquera sea la organización que suple la "falta de Servicios Sociales", pero que a estas alturas del año el ayuntamiento "no les haya ingresado ni un euro de los 7.000 previstos como subvención en los presupuestos de 2025".

La respuesta del ayuntamiento

Por su parte, el Ayuntamiento de Nàquera ha emitido un comunicadoa través de sus canales de comunicación en el que explican que este servicio funciona a través de una subvención directa de la Diputación. El ayuntamiento asume un porcentaje mínimo del coste, ya cubierto con la ampliación presupuestaria destinada al pago de salarios. Por tanto, el equipo de gobierno explica que "no era necesaria una partida presupuestaria específica en los presupuestos municipales".

Por otro lado, detallan que la plaza de Trabajador Social estuvo activa hasta el 16 de mayo, por lo que desmienten que lleven cuatro meses sin este servicio. La convocatoria para ocupar esta plaza estaba prevista para el mismo mes de mayo, pero la anularon por un error en la constitución del tribunal. Tras convocar nuevas pruebas, el ayuntamiento informa que los exámenes ya se han realizado y las notas han sido publicadas y actualmente están en fase de resolución de alegaciones, tras lo cual se procederá a la contratación.

Asimismo, detallan que desde el mes de junio se incorporó la psicóloga que ya atiende y asesora a los usuarios y será quién coordine el equipo cuando se adjudique la otra plaza. Ante la demora en la creación de bolsas propias de empleo, el Ayuntamiento de Nàquera contactó con municipios no mancomunados como Bétera, Burjassot, Godella o l'Eliana para conveniar el uso de bolsas. También pudieron disponer de la bolsa de Diputación, pero no obtuvieron respuesta positiva por diferentes causas como incompatibilidad geográfica o disponibilidad.

Respecto a la demora en el pago de la subvención de Cáritas, afirman que se debe a una sobrecarga de trabajo en Tesorería, quien presta sus servicios un día a la semana.