El Pleno de Bétera reprueba a Compromís por "mentir sobre el IES Nº2" y generar "alarma social"

El Pleno del Ayuntamiento de Bétera, a iniciativa del Partido Popular, ha aprobado de manera unánime la reprobación formal del grupo municipal Compromís por difundir intencionadamente "un vídeo manipulado que falseaba la situación real del proyecto del nuevo IES Nº2". "En dicho vídeo se afirmaba falsamente que la Conselleria de Educación había denegado el proyecto y por ende se perdían 19 millones de euros, generando una alarma social injustificada y perjudicial para el municipio", explican desde el equipo de gobierno.

El pasado 29 de mayo, en una reunión mantenida en la Conselleria de Educación, el Ayuntamiento recibió ya de forma verbal la confirmación de que el proyecto del nuevo instituto sigue adelante sin ningún impedimento. Esta misma mañana, la Conselleria ha remitido la confirmación por escrito, dejando patente que las alegaciones presentadas por el ayuntamiento han sido aceptadas y que los trabajos continúan con normalidad.

"La manipulación de Compromís consistió en utilizar fragmentos parciales y fuera de contexto de una intervención plenaria, omitiendo la respuesta técnica y documentada del concejal de Educación, y lanzando acusaciones infundadas que han sido desmentidas por los hechos y la documentación oficial", denuncia el PP.

"Campañas de desinformación"

“En política hay límites que no se deben cruzar. Manipular y mentir sobre un asunto tan sensible como la educación pública y el futuro de nuestros jóvenes es irresponsable e inadmisible. Bétera merece una oposición seria y rigurosa, no campañas de desinformación que solo buscan crear confusión y división”, ha declarado la alcaldesa y presidenta del PP de Bétera, Elia Verdevío.

Por su parte, la portavoz del PP y concejala de Urbanismo, Mónica Martín, ha subrayado que “Compromís prefiere optar por la mentira y el ruido en lugar del trabajo constructivo y el diálogo institucional. El Pleno de Bétera ha dejado claro que estas prácticas no tienen cabida en nuestro municipio”.

El acuerdo aprobado por el Pleno exige a Compromís la inmediata retirada del vídeo y una disculpa pública dirigida a toda la ciudadanía, medidas que hasta la fecha no se ha llevado a cabo.