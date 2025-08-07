Les 'Alfàbegues' viajan a los pueblos afectados por la dana en un reparto especial

Bétera anunció ayer su reparto de Alfàbegues más "especial" y solidario de las Fiestas de Bétera. Y es que la localidad de Camp de Túria comunicó que iba a donar 37 ejemplares a los municipios más afectados por la dana bajo el lema: “La força d’un gran poble: pobles germans”.

“Este año, como no podía ser de otra manera, Bétera va a estar presente en estos municipios y vamos a hacer esta entrega a estos pueblos de nuestra máxima insignia, de nuestro símbolo por excelencia. Este reparto representa un trocito de Bétera, a cada uno de nuestros vecinos y vecinas que, tras la tragedia, no dudaron en acudir a prestar su ayuda, volcándose con estos municipios”, explicó la alcaldesa, Elia Verdevío, durante la presentación de la campaña.

Entrega personal a los alcaldes

De este modo, Elia Verdevío y el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, han participado durante esta mañana en estas entregas simbólicas junto a las distintas autoridades locales de los municipios afectados. Los ediles se han desplazado a los municipios de l'Horta Sud, concretamente a Alfafar, donde les ha recibido el alcalde Juan Ramón Adsuara; a Massanassa, con Paco Comes; a Paiporta, con Vicent Ciscar; a Picanya, con Pep Almenar; a Sedaví, con José Cabanes y a Torrent con el concejal José Gozalvo.

Otros municipios, como Benetússer, también han recibido ya l'Alfàbega, aunque no hayan contado con la presencia de la alcaldesa que ha tenido que seleccionar los pueblos, ya que también se ha desplazado a otras localidades fuera de l'Horta. Así, el equipo de Bétera también ha ido a Forn d'Alcedo, de Pobles del Sud (València); y a Carlet, municipio de La Ribera.

La lista completa de pueblos que son homenajeados con l'Alfàbega son: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Alginet, Benetússer, Beniparrell, Bugarra, Buñol, Calles, Carlet, Catarroja, Cheste, Xirivella, Chiva, Llocnou de la Corona, Llombai, Massanassa, Montroy, Paiporta, Pedralba, Picanya, Picassent, Real, Requena, Sedaví, Silla, Torrent, Utiel, Riba-Roja de Túria, Loriguilla, Vilamarxant y las pedanías valencianas de La Torre, Forn d’Alcedo y Castellar-Oliveral.