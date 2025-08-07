Eddy Pérez releva a María José Guevara como concejal de Fiestas en Olocau
La edila renuncia al cargo por asuntos personales
Esta mañana se ha celebrado en el Salón de Actos Vila d’Olocau una sesión plenaria extraordinaria en la que ha tenido lugar la toma de posesión por parte de Eddy Pérez como nuevo concejal de Fiestas, Protección Civil, Comercio y Participación Ciudadana del municipio. Pérez asume el cargo en sustitución de la anterior edila, María José Guevara, quien renunció al cargo por razones personales.
El alcalde, Antonio Ropero, ha querido darle la bienvenida con unas palabras en las que ha destacado “la ilusión y las ganas de trabajar por nuestro municipio” con las que llega al consistorio.
Igualmente, ha expresado su agradecimiento a la anterior responsable de la concejalía “por el trabajo realizado y por su dedicación” y al nuevo edil por su “disposición y entusiasmo” en la etapa que comienza.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Nueva ola de calor en la C.Valenciana: Estos serán los días más sofocantes
- Denuncian el deterioro en que dejó las instalaciones la concesionaria del Hospital de Manises
- Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo
- La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
- La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda
- La otra cara del aeropuerto de València: 'Si Sanidad ve esto lo cierra
- ¿Por que la cuarta ola de calor del verano tendrá un menor impacto en el litoral valenciano?