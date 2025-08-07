Eddy Pérez releva a María José Guevara como concejal de Fiestas en Olocau

Esta mañana se ha celebrado en el Salón de Actos Vila d’Olocau una sesión plenaria extraordinaria en la que ha tenido lugar la toma de posesión por parte de Eddy Pérez como nuevo concejal de Fiestas, Protección Civil, Comercio y Participación Ciudadana del municipio. Pérez asume el cargo en sustitución de la anterior edila, María José Guevara, quien renunció al cargo por razones personales.

El alcalde, Antonio Ropero, ha querido darle la bienvenida con unas palabras en las que ha destacado “la ilusión y las ganas de trabajar por nuestro municipio” con las que llega al consistorio.

Igualmente, ha expresado su agradecimiento a la anterior responsable de la concejalía “por el trabajo realizado y por su dedicación” y al nuevo edil por su “disposición y entusiasmo” en la etapa que comienza.