Riba-roja ofrecerá un servicio gratuito de localización de personas a partir de septiembre
El sistema de teleasistencia avanzada, gestionado por Cruz Roja, está dirigido a personas con algún tipo de deterioro cognitivo
El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, a través de la concejalía de Acción Social y Políticas Inclusivas ofrecerá a partir de septiembre un servicio de localización de personas (LOPE), gestionado por Cruz Roja, que será complementario a los servicios de teleasistencia tramitados a través de la Ley de Dependencia o de la Diputación.
Se trata de un servicio de teleasistencia avanzada, totalmente gratuito, dirigido a aquellas personas que sufren algún tipo de deterioro cognitivo, susceptible de episodios de desorientación espacio-temporal o pérdida de memoria, discapacidad intelectual ligera o alteraciones del comportamiento leves, que puedan desorientarse o perderse y que presenten situación de dependencia pero con suficiente autonomía para realizar frecuentes desplazamientos fuera del domicilio.
El servicio funciona a través de una aplicación que se instala en un reloj inteligente. El reloj envía de forma automática la posición cada diez minutos, facilitando la localización geográfica y permitiendo configurar alarmas de entrada y salida en áreas de peligro/seguridad, así como alarmas de velocidad.
Ayuda en caso de emergencia
El sistema se activa si existe la necesidad de localizar a la persona o automáticamente en caso necesario sin tener que pulsar ningún botón, conectando con los profesionales de Cruz Roja las 24 horas, los 365 días, facilitando una respuesta e intervención inmediata ante cualquier necesidad o eventualidad.
El dispositivo incluye localización geográfica que permite conocer la ubicación de la persona usuaria en caso de sufrir un accidente, sobre todo en lugares remotos o de difícil acceso, y que puede salvar su vida. Además, con la aplicación para familiares y personas cuidadoras se puede saber en todo momento donde se encuentra y la ruta que ha seguido.
Cómo solicitarlo
Las personas interesadas deberán acudir a las instalaciones de Servicios Sociales de Riba-roja de Túria y el personal técnico municipal será quien, previo informe médico, a lo tramitará gratuitamente, con cargo a las ayudas de emergencia.
“A través de este recurso pretendemos ayudar a las familias que tienen algún miembro con algún tipo de demencia o discapacidad que altere su orientación y puede llegar a perderse”, asegura el concejal de Políticas Inclusivas, David Barbancho. Matiza que, “seguimos trabajando de forma paralela con la tramitación de las ayudas para la Dependencia a todos los usuarios y usuarias que lo soliciten formalmente”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Casi 120 funcionarios de la Diputación de Valencia cobran más que el presidente Mompó
- Denuncian el deterioro en que dejó las instalaciones la concesionaria del Hospital de Manises
- Soy importante en la vida de José Luis...quítame a la policía de El Ciervo
- La diputación va a la guerra con los bomberos en huelga: 'Cobraron hasta 43.000 € en horas extras con la dana
- La diputación da a sus funcionarios préstamos sin intereses de 20.000 euros para vivienda
- ¿Por que la cuarta ola de calor del verano tendrá un menor impacto en el litoral valenciano?
- Doce terremotos sacuden la costa valenciana en unas horas
- Primer día de ola de calor en Valencia: Estos son los municipios que han superado los 40ºC