Bétera, Serra y Náquera abren una convocatoria juvenil para participar en un proyecto europeo

El proyecto europeo REJUV-UE, que acercará Europa a los jóvenes de Bétera, Serra y Náquera, ya está en marcha.

Este proyecto que tiene como objetivo reconocer el compromiso y motivación de la juventud, reforzar su sentimiento de pertenencia al proyecto europeo y promover la continuidad de su participación en futuras iniciativas europeas impulsadas desde el ámbito municipal ha abierto la convocatoria para que los jóvenes de estos tres municipios participen.

Hasta el próximo 19 de agosto los interesados e interesadas de 15 a 21 años de las tres localidades podrán inscribirse a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Bétera siguiendo las bases y rellenando este formulario.

"Seguimos generando oportunidades entre nuestra juventud fuera de nuestro territorio. Esta experiencia, que ya han vivido los jóvenes de Bétera, se ha extendido a los municipios vecinos de Serra y Náquera impulsando un proyecto conjunto que enriquezca a la población juvenil y aumente sus posibilidades en Europa" ha subrayado la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío.

Programa de actividades

Las actividades previstas para participar en este proyecto europeo comenzarán con una primera actividad en Náquera en la que se introducirá la Unión Europea a los participantes. La segunda actividad tendrá lugar en Serra y versará sobre el funcionamiento de las instituciones europeas.

Mientras que la tercera sesión se realizará en Bétera y en ella se consolidarán los conocimientos aprendidos y se realizará un Kahoot (test online) a través del cual se elegirán a las 30 personas participantes que viajarán a Bruselas.

La cuarta y última actividad, será en Bruselas con una experiencia inmersiva y formativa en las principales instituciones europeas con talleres, debates y actividades de educación no formal dirigidas a reforzar competencias personales, sociales y profesionales.

"Queremos invitar a todos los jóvenes a participar en REJUV-UE porque es una experiencia única que les va a ofrecer multitud de oportunidades y una visión más profunda de Europa", ha señalado el concejal de Fondos Europeos, Manuel Pérez.

Un proyecto para la juventud de Bétera, Serra y Náquera que afianza la buena relación entre las tres administraciones locales y une lazos para futuros proyectos europeos conjuntos que beneficien a los tres municipios.