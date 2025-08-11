Riba-roja adjudica por 17’4 millones de euros la recogida de los residuos urbanos

El pleno del Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado la adjudicación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, poda y voluminosos del municipio y el contrato de asistencia técnica por un montante de 17’6 millones de euros. Ambos contratos cumplen una serie de criterios y condicionantes de carácter social, medioambiental y técnico incluidos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El contrato de recogida se completa con otro referente a la asistencia técnica y apoyo para el control y la supervisión sobre la prestación del contrato de recogida de los residuos, poda y voluminosos que, al mismo tiempo, está incluido en el Plan de Contratación correspondiente al año 2025. Además, el contrato tiene establecido un periodo de ejecución del servicio de 14 años y no están previstas prórrogas en su desarrollo.

El expediente administrativo para la contratación de este servicio se aprobó en la sesión plenaria del mes de abril y, a continuación, se inició el periodo para la licitación del mismo en el que se presentaron un total de cuatro empresas interesadas en el proyecto. La mesa de contratación emitió los correspondientes informes de baremación de los juicios de valor y los referidos a la oferta económica y al resto de criterios de baremación automática.

De esta forma, cada una de las propuestas fue analizada por parte de los miembros de la mesa de contratación que concluye con el informe definitivo en el que se detallan la puntuación de cada empresa en cada uno de los criterios requeridos en las bases del contrato. Entre estos apartados cabe destacar la compensación en maquinaria, el compromiso de inserción social y laboral en personas mayores, la bolsa de servicios extraordinarios, el aumento de reposición anual de carga trasera y lateral o los vehículos híbridos y eléctricos.

El contrato elegido

La empresa que ha resultado adjudicataria del contrato de recogida de los residuos ha obtenido 95’54 puntos en total, seguida de las siguientes que han obtenido 90’70puntos, otra 90’07 puntos y la última de ellas otros 89’06 puntos. La empresa ganadora ha obtenido 32 puntos en el criterio económico al ser la oferta más ventajosa respecto del resto de aspirantes. Además, ha obtenido la máxima puntuación en bolsa de servicios extraordinarios, mejoras en medios materiales y criterios socio laborales.

Entre los criterios de adjudicación destacaban aquellos referentes a las mejoras socio laborales con un máximo de 12 puntos, en el que se valoran la adscripción de los nuevos puestos de trabajo al servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos de Riba-roja de Túria y, al mismo tiempo, se excluye el personal que se deba subrogar por parte de la empresa, tal y como consta en el pliego de prescripciones técnicas.

En este criterio se valoran con 4 puntos cada contratación de personas mayores de 45 años y/o con riesgo de exclusión social, incluidos en los criterios sobre fomento del empleo entre el colectivo vulnerable y la alineación con las políticas públicas sobre bonificaciones y ayudas establecidas por las administraciones públicas, de forma que la empresa contratante contribuye a la inclusión social y a la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral.

Paralelamente, el pleno ha aprobado la adjudicación del servicio de asistencia técnica y apoyo para el control y supervisión del contrato de recogida de los residuos sólidos, la poda y los voluminosos a la única empresa que presentó una oferta pública. Obtuvo un total de 50 puntos, en el que se tenían en cuenta criterios como la oferta económica y, por último, los años de experiencia, los medios materiales y personales para la prestación del servicio. El montante global asciende a 194.810 euros.

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga, ha subrayado la importancia de esta nueva adjudicación "en un ámbito donde nuestros vecinos y vecinas solicitan un servicio correcto, funcional y eficaz, por ello pensamos que las mejoras serán notables, con una inversión acorde a lo que se merece el municipio y con unas prestaciones que recogen las demandas en términos medioambientales y sociales".