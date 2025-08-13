Bétera inaugura sus Fiestas de Agosto con la presentación de las Obreras y los Mayorales

La música de la Colla Xé que Burrà y de la Banda del Centro Artístico Musical CAM por las calles de Bétera ya indicaban ayer el primer día de las Fiestas de Agosto. A partir de las 18 horas los veintidós Mayorales que conforman el grupo de este año desfilaron en pasacalle en busca de las cuatro Obreras.

Mar Alcácer Ferrando, Primera Obrera Soltera, Marta Ricart Sánchez, Segunda Obrera Soltera, Amparo Olmos Cerdá, Primera Obrera Casada y Toña Morcillo González, Segunda Obrera Casada aguardaban en sus domicilios hasta que los 22 Mayorales, al ritmo de buena música, las recogieron para dirigirse al ayuntamiento donde ya les esperaba la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, junto al concejal de Fiestas, Manuel Pérez y la corporación municipal así como autoridades de municipios vecinos y autoridades civiles, militares, religiosas y asociativas que acompañaron en este día a Obreras y Mayorales.

Tras la recepción oficial a las puertas de la casa consistorial todos juntos acudieron en pasacalle al tradicional Vino de Honor. Los jardines de la conocida como Casa Nebot iluminados por multitud de bombillas acogieron anoche el Vino de Honor de las Fiestas que congregó a numerosas autoridades como alcaldes de municipios vecinos, familiares y amigos invitados a este ágape.

Presentación

Finalizado el cóctel, los máximos representantes de las Fiestas junto a las autoridades locales encabezadas por la alcaldesa de Bétera se dirigieron, como es costumbre, al recinto ferial de la Alameda para que diera comienzo la Presentación de las Fiestas.

Un momento único y cargado de emociones que comenzó con la entrada de la alcaldesa quien desde el escenario recibió a Mar Alcácer Ferrando, Primera Obrera Soltera, acompañada por el concejal de Fiestas, Manuel Pérez. Marta Ricart Sánchez, Segunda Obrera Soltera, acompañada por el concejal de Participación Ciudadana, David Esteban. Amparo Olmos Cerdá, Primera Obrera Casada acompañada por Vicente Pedro Novella, Teniente Coronel del Cuartel General de Alta Disponibilidad.. Y Toña Morcillo González, Segunda Obrera Casada, acompañada por Juan Gabriel García Cano, Teniente del Puesto de la Guardia Civil de Bétera.

Los 4 acompañantes entregaron un ramo a las cuatro Obreras quienes después recibieron, por parte de la Verdevío, las insignias que las acredita como máximas representantes de las Fiestas 2025 y a las Obreras Solteras, se les impuso también una banda.

Después fue el momento de los 22 Mayorales que subieron al escenario con diversas sintonías y representados por unos versos que encajaban a la perfección con su personalidad. El último en subir al escenario fue el Presidente de los Mayorales, Daniel Castillo Porcel, quien hizo entrega de unos detalles a cada una de las Obreras.

Una mantenedora de lujo

Este año el honor de ser mantenedora de las Fiestas de les Alfàbegues ha recaído en la vecina, Nathalie Martínez Arnal, una embajadora de Bétera sin fronteras gracias a su profesión como productora especializada en el sector de la animación que en 2021 llevó al municipio un Goya al Mejor Cortometraje de Animación con “Blue y Malone. Casos imposibles”.

Tras ella, tomó la palabra Elia Verdevío quien se deshizo en elogios hacia las 4 Obreras y los 22 Mayorales “por mantener vivas nuestras tradiciones sinónimo de historia, cultura y pasión por nuestras Fiestas cargadas de aroma, color y esencia. Unas Fiestas que nos definen como pueblo por nuestro carácter abierto, solidario y acogedor”.

Unas palabras repletas de “germanor” con un especial recuerdo a los municipios de la dana “me siento profundamente orgullosa de Bétera, un municipio que ha demostrado que está en los momentos difíciles, un pueblo generoso formado por una población con un enorme corazón”.