Un amplio dispositivo de agentes, drones y perros policía reforzarán la seguridad en las fiestas de Riba-roja

El alcalde de Riba-roja de Túria, Robert Raga ha presentado esta mañana en las instalaciones municipales de ‘La Cebera’, el dispositivo especial de seguridad que el consistorio ha diseñado con motivo de las populares fiestas de Fadrins, que se celebrarán en el municipio del 15 al 23 de agosto.

En este operativo especial contará con la colaboración especial de la Guardia Civil, Protección Civil y la Policía Autonómica. Además la seguridad pública en el entorno se reforzará con la Unidad Especial de Drones, controlando cualquier incidente y como apoyo ‘desde el aire’ al PMA (Puesto de mando Avanzado) especialmente en la zona de aglomeración de jóvenes. Estos dispositivos dotados de diferente zoom y cámara térmica, son de una gran versatilidad, permitiendo detectar más rápidamente y con mayor precisión los altercados que pudieran producirse.

Entre dieciocho y veinte efectivos de la Policía Local velarán cada noche por la seguridad para evitar incidentes tanto en los accesos y alrededores del recinto así como en su interior. La Unidad Canina de la Policía Local formará parte de este amplio dispositivo con especial labor de localización de sustancias estupefacientes, control de personas o incluso otro tipo de intervenciones si fuera necesario. En total, unos 40 efectivos formarán parte de este operativo especial, que trabajará de forma coordinada tanto en La Cebera como en otros puntos festivos como la Plaza Adolfo Suárez o la Avenida de la Paz, que acogerá el tradicional ‘pasacalle de disfraces’.

Las fiestas de Fadrins reciben cada año a miles de jóvenes de toda la provincia cautivados por el atractivo programa musical, con artistas como Omar Montes, DJ Cejas o José de Rico entre otros, que llenarán La Cebera de buena música. El plan de seguridad diseñado para esta semanaincluye también filtros en los accesos y control en las zonas de Metro para evitar la llegada de grupos organizados de otras localidades que pudieran causaraltercados.

Robert Raga ha subrayado, “queremos garantizar unas fiestas seguras para nuestros jóvenesy para ello pondremos, un año más, al servicio de la seguridad, todos los recursos disponibles por tierra y aire, a través de los drones. Además complementaremos este dispositivo con los puntos de apoyo y asesoramiento del área de Igualdad y el servicio de transporte público municipal, el ‘Bus Jove’ para facilitar los desplazamientos de las urbanizaciones al centro urbano, de forma segura y garantizar la tranquilidad de sus familias”.

Punto violeta

Como novedad, este año el Ayuntamiento de Riba-roja, a través del área de Igualdad, se suma a la campaña "Mí copa no se toca", situándose a la vanguardia en la lucha contra la sumisión química.

Durante la semana de fiestas, y en colaboración con Fadrins 2025, el consistorio distribuirá, gratuitamente, 7.000 coleteros tapavasos, desde el Punto Violeta instalado en el interior de la carpa. Se trata de un artículo, muy funcional y fácil de llevar, con bolsillo secreto que esconde un escudo de tela elástica para cubrir totalmente tu vaso/bebida.

De este modo, el consistorio quiere garantizar, no solo unas fiestas libres de agresiones, sino la seguridad de las bebidas que los jóvenes ingieran en el interior del recinto municipal, mediante esta barrera eficaz contra la sumisión química, el polvo, las bacterias, y previenen derrames accidentales, permitiéndoles disfrutar con tranquilidad.

Bus Jove

Un año más, el Ayuntamiento de Riba-roja pondrá en marcha el servicio de ‘Bus Jove’. Un transporte público gratuito que desplazará a todas las personas que lo deseen desde las diferentes urbanizaciones hasta el centro urbano, sin necesidad de utilizar el vehículo privado.

El servicio se inicia a las 20.45 horas y se prolonga hasta las 7 horas de la mañana. El autobús municipal recorre las urbanizaciones de Els Pous, Llobatera, Valencia La Vella, Masía de Traver, Entrenaranjos, Montealcedo, El Molinet y La Reva, con dos paradas en el centro urbano, en la Avenida Pacadar, 11 y la Cepsa(rotonda Camino Valencia).

Según los datos de años anteriores, el horario de mayor afluencia de desplazamientos es entre las 22 a las 2 horas de la madrugada, coincidiendo con la entrada de los jóvenes al recinto. Esta afluencia vuelve a repetirse al cierre del mismo.

El servicio de Bus Jove entró en funcionamiento en 2015 y en esta última década ha sido utilizado por centenares de jóvenes residentes en diferentes puntos del término municipal de Riba-roja de Túria.