L'Eliana convoca los IV Premios al Uso del Valenciano en el Comercio Local

Estos premios buscan reconocer y fomentar el uso del valenciano en los comercios, empresas y servicios locales del municipio, contribuyendo así a su normalización y están promovidos por la Oficina de Promoción del Valenciano del ayuntamiento, con el apoyo de una subvención otorgada por la Diputación de València.

La convocatoria de este año premiará el uso del valenciano tanto en la rotulación y material impreso, como en las nuevas tecnologías, como páginas web y redes sociales. Se otorgarán tres premios: un primer premio de 1.200 €, un segundo de 1.000 € y un tercero de 800 €.

Cartel del los Premios al Uso del Valenciano en el Comercio local 2025 / Ayuntamiento de L'Eliana

Cómo presentarse y pedir información

Las candidaturas podrán presentarse desde el 14 de agosto al 19 de septiembre, exclusivamente de manera telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento. Los solicitantes tendrán que incluir un dosier de hasta 20 páginas en el cual se describa el uso del valenciano en su actividad, justificándolo con ejemplos gráficos, como fotografías y videos.

Para mayor información, las personas interesadas pueden contactar con la Oficina de Promoción del Valenciano en el Centro Sociocultural, por correo electrónico a promociovalencia@leliana.es, o telefoneando al 96 275 80 30 (extensión 124).

"El uso del valenciano en el día a día y en los ámbitos cotidianos refuerza la identidad cultural de nuestro pueblo y garantiza la transmisión de nuestra lengua a futuras generaciones, manteniéndola viva y presente en la sociedad", ha manifestado Isabel Montaner Borja, regidora de promoción lingüística de l'Eliana.