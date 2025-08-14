Serra repara la pista forestal del pla de Banyet para la prevención de incendios

El Ayuntamiento de Serra ha iniciado los trabajos de reparación y adecuación de varios caminos rurales, con una inversión total de 50.000 euros, dentro del marco del Plan Local de Prevención de Incendios Forestales. Una actuación que mejora las infraestructuras forestales y refuerza la prevención ante posibles emergencias. Los trabajos se están ejecutando por parte de una empresa local, y contemplan una intervención sobre un total de 7,4 kilómetros de caminos.

En una primera intervención, ya ejecutada durante las últimas semanas, se ha actuado sobre 2,4 kilómetros de la pista del camino del Pla de Banyet, con una inversión de 24.580,48 euros. Las tareas han incluido limpieza de cunetas, escarificado, triturado y construcción de base con material granular. Además, para mejorar la resistencia y durabilidad del firme, se ha aplicado una nueva explanada mejorada mediante triturado y mezcla homogénea del material obtenido.

Segunda fase

La segunda intervención se llevará a cabo durante el mes de septiembre, y comprenderá la finalización de la pista del camino del Pla de Banyet, así como actuaciones en los caminos de Benalta, del Cuco, barranco de la Font y del Sabater. En total, se trabajará sobre 5 kilómetros de pistas forestales con una inversión de 25.143,82 euros. Las actuaciones seguirán el mismo modelo técnico que la fase anterior.

En palabras de la alcaldesa, Alicia Tusón: “La reparación de estas pistas forestales es fundamental para garantizar la accesibilidad en caso de emergencia y para preservar nuestro entorno natural. Con esta actuación, avanzamos en la protección de nuestro territorio y en la mejora de las infraestructuras forestales. Además, el hecho que las obras las ejecute una empresa local supone también un impulso para la economía de nuestro pueblo.”

Este proyecto cuenta con la financiación de dos líneas de subvención: la de prevención de incendios forestales de la Diputación de València y el Fondo Estratégico Municipal de Prevención de Incendios de la Generalitat Valenciana.