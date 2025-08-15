Una amalgama de aroma a albahaca y confeti de colores colman Bétera en honor a la Virgen de la Asunción

Un manto de 11 toneladas de confeti ha vuelto a envolver Bétera este viernes 15 de agosto, coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen, durante la 'rodà', en la que 16 'alfàbegues' de casi tres metros de altura han desfilado por las calles del municipio guiadas por sus Obreras Solteras -Mar Alcácer y Marta Ricart-, hasta llegar a la Iglesia de la Purísima Concepción. Ambas representantes, ataviadas con su brillante indumentaria tradicional, han estado acompañadas por sus Mayorales, quienes con sus floreadas camisas son los otros grandes protagonistas de la Festa de les Alfàbegues.

Desde las 9:30 horas de la mañana, una multitud de vecinos y curiosos visitantes no han dudado en congregarse, pese al calor, a las puertas del conocido huerto de las 'alfàbegues' para poder apreciar desde su inicio la salida de las plantas, una a una por orden de tamaño y en tandas de 8. Tras ellas y antes de la última de cada parte, se encuentran sus reinas, las obreras, muy próximas a los "sombrilleros", los encargados de protegerlas del sol que también se visten con los trajes típicos. Detrás los siguen sus familiares, simulando como en todo reinado ser la corte.

"Lo estoy viviendo con muchísima emoción, a pesar de que es un día muy duro por el calor que hace y por la ropa que tenemos que llevar, pero lo vivimos con tanta ilusión que todo lo demás pasa a un segundo plano y ni te enteras", apuntaba radiante de entusiasmo Marta, la Segunda Obrera Soltera. Por su parte, Mar, la Primera Obrera Soltera, solo podía reiterar una y otra vez la felicidad que estaba sintiendo y se servía a su público, girando cada vez que estos coreaban 'una volteta'.

Les Alfabegues de Bétera, en imágenes / Francisco Calabuig

Durante los mil metros que separan el huerto de la iglesia -condensados en un ritual de tres horas-, y desde el comienzo del desfile, los Mayorales se han esmerado en lanzar sacos y sacos de confeti que los más pequeños -y no tan pequeños- no han cesado de recoger con bolsas o sombreros para volver a lanzarlos al aire en un bucle sin final, marcado por la alegría. Al llegar a la parroquia, las Obreras Casadas les han colocado la mantilla a las Solteras y juntas, se han adentrado para finalizar la ofrenda como corresponde.

Mestre de les Alfàbegues

Ramón Asensi, Mestre de les Alfàbegues desde el 1999 y encargado del cultivo y cuidado de estas espectaculares albahacas, explica que "existen más de 200 variedades de 'alfàbega'. La que cultivamos nosotros en concreto la conocemos como 'la alfàbega de Bétera' y su truco para que crezcan tanto está en cómo se tratan".

Asensi detalla que las sembraron a finales de marzo, hace más de cuatro meses, y que una vez van creciendo les colocan cañas junto a "todo un entramado de hilo por el medio, similar a una telaraña, que es la responsable de que se aguanten las hojas y se mantenga su forma". Una vez diseñada la estructura, les van añadiendo más hojas y les quitan la flor, para obligar a la planta a que vuelva a brotar y continúe creciendo.

Asimismo, el Mestre cuenta que están todo el día regándolas, porque al ser las macetas tan pequeñas, evaporan más agua de la que les tiran. De hecho, incluso durante el desfile, hacían algunas pausas para regarlas y que pudiesen así llegar a la Iglesia en su mejor estado. Este año, la más alta de las 'alfàbegas' ha medido 2,80 metros, mientras que el resto se ha quedado entre 2,15 y 2,20.

Para el transporte de estas majestuosas plantas se utilizan "unas especies de andas, donde los tiestos se colocan al centro y así los jóvenes, invitados por la obrera, transportan las albahacas de la ofrenda", según concretan desde el Ayuntamiento. Durante la 'rodà', las bandas del centre artístic musical de Bétera son las encargadas de poner la melodía.

Una trayectoria de más de 800 años

Esta tradición, que cuenta ya con una trayectoria de más de 800 años, constituye una ofrenda de carácter religioso en la que se lleva hasta la Mare de Déu una planta espiritual, que en este caso son las 'alfàbegues' para conseguir portección y que los cultivos vayan mejor. "Es un ritual de fertilidad que se ha cristianizado. Cuanto más grande y bonita sea la ofrenda, más grande y bonito se supone que será el cultivo", concreta Asensi.

En Bétera, esta variedad existe desde el siglo XIII, cuando la comarca de Camp de Túria estaba habitada por musulmanes, y se tiene constancia segura de que se cultivan expresamente para la ocasión desde el XVII.