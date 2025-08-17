La construcción de la nueva sede judicial de Llíria se encuentra en su tramo final

La Conselleria de Justicia y Administración Pública avanza en la construcción de la nueva sede judicial de Llíria (Valencia), que se encuentra ya en su fase final, con un 95 por ciento de ejecución, según la certificación correspondiente al mes de junio.

Así lo ha indicado la Generalitat en un comunicado, en el que ha apuntado que está previsto que las obras, con una inversión de 19,1 millones de euros, finalicen durante el tercer trimestre de 2025.

La nueva sede de este Partido Judicial de la comarca de Camp de Túria, que atiende a 170.000 personas de 41 municipios, permitirá concentrar los órganos y servicios judiciales que, ahora mismo, están repartidos en tres locales diferentes.

Esta nueva sede judicial se enmarca dentro del plan de modernización de las infraestructuras judiciales que impulsa la Generalitat, con el objetivo de dotar al sistema judicial de espacios "adecuados, funcionales, que ofrezcan un servicio más eficiente, cercano y accesible a la ciudadanía".

El nuevo Palacio de Justicia de Llíria estará dotado con los "más modernos" sistemas de seguridad y confort térmico, será "completamente" accesible y sostenible. Además, se ha hecho una reserva de espacio para que se puedan instalar otros seis juzgados más en un futuro, además de los ocho que existen actualmente.

Características del proyecto

La nueva sede se ubica en un solar de más de 2.000 metros cuadrados en la avenida de Bétera, con frente a tres calles. Tiene unos 12.000 metros cuadrados que albergarán los ocho juzgados que tiene el partido judicial, si bien se ha diseñado para acoger hasta 14 en el futuro. Dispondrá de 75 salas para distintos usos, 64 despachos y un aparcamiento de cinco plazas en sótano primero y 61 plazas en sótano segundo.

En la planta baja se ubicará el Registro Civil, que tendrá una sala de lactancia, las salas de vistas (que contarán con zonas de espera, espacio para detenidos y estancias seguras para declaraciones de víctimas de forma que se preserve su identidad), el juzgado de guardia con acceso 24 horas independizado del edificio y las dependencias para la Abogacía y la Procura.

También se ubicará la Oficina de Asistencia a la Víctimas del Delito, la Clínica Médico-Forense, la Unidad de Valoración Integral, el gabinete psicosocial y la cámara Gesell (sala diseñada para la observación encubierta, dividida por un espejo de doble visión que permite a los observadores ver desde un lado sin ser vistos desde el otro). En el resto de las plantas se ubicarán los ocho órganos judiciales que tiene actualmente el partido judicial de Llíria y la fiscalía.