Recepcionadas las obras de alcantarillado y pavimentación en la Urbanización San Vicente de Llíria

La concejala de Urbanizaciones del Ayuntamiento de Llíria, Mª Cruz García, el edil de Planificación Territorial, Paco García, el alcalde de la localidad, Paco Gorrea, y varios técnicos municipales han recepcionado las obras de dotación de alcantarillado y pavimentación de las calles de la urbanización de San Vicente, núcleo residencial situado en el entorno del Parque.

Según explica la concejala de Urbanizaciones, el objeto de esta actuación municipal por gestión directa ha sido la de instalar alcantarillado en todas las calles para conectar con los colectores generales del municipio que vierten las aguas a la depuradora comarcal, para así poder eliminar definitivamente los pozos ciegos que han estado presentes en las últimas.

Igualmente, con el fin de mejorar la calidad de la circulación y el entorno de la urbanización, se ha procedido a la pavimentación de los viales con un nuevo método de plataforma única, donde aceras y viales están en un mismo plano gracias a una serie de diferenciaciones.

Mejoras para más urbanizaciones

En total, el sector cuenta con una superficie de unos 55 mil m² y la nueva infraestructura de colectores dará servicio a casi un centenar de viviendas, mejorando su calidad de vida. También se ha procedido a dotar a los viales de señalética vertical y horizontal.

Paco García señala que "la UE 19b San Vicente es la primera urbanización que se ha desarrollado con este sistema, a la que le está siguiendo la Urbanización UE18 Monteblanco, cuyas obras continúan activas. En breve se unirán otras como la 19ª Oasis de San Vicente y la 26 AB La Xelvan".

Obras de mejora de alcantarillado y pavimientación de la urbanización 19b Sant Vicent / Ayuntamiento de Llíria

De hecho, el edil de Política Territorial apunta a que existen otras urbanizaciones que ya están pidiendo sumarse a este nuevo sistema, por lo que el equipo de gobierno está estudiando nuevas fórmulas para poder abordar más unidades de forma simultánea. El objetivo es intentar dotar a todas las urbanizaciones del entorno de San Vicente de los servicios básicos de alcantarillado, agua y pavimentación de viales.

Mejores resultados que los PAIs

Por su parte, el alcalde de Llíria manifestó que este nuevo sistema de urbanizar por fases ya través de contribuciones especiales, está dando mejores resultados que los PAIs que se aplicaron en plena vorágine urbanizadora de otras épocas. De hecho, es mucho más asequible para los vecinos y se implantan sólo aquellos servicios que faltan para completar la urbanización, sin tener que realizar dobles pagos de los que ya existen.

Con esta iniciativa, el equipo de gobierno ha hecho realidad una reivindicación histórica de las urbanizaciones de Llíria y núcleos de población, que pueden acogerse a fórmulas de financiación e instrumentos urbanísticos acordes en todo momento y situación para mejorar la calidad de vida y servicios de los vecinos de Llíria que viven en estas zonas.