Bétera ya tiene el nombre de sus Obreras para la Fiesta de les Alfàbegues 2026

Desde hace apenas unas horas los vecinos y vecinas de Bétera ya conocen a las cuatro Obreras que representarán las Fiestas de Agosto de 2026: Mireia García Ricart, Primera Obrera Soltera, Nathalie Martínez Arnal, Primera Obrera Casada, Daniela Ferriol Fuentes, Segunda Obrera Soltera y Geli Garañana Escribano, Segunda Obrera Casada.

El 22 de agosto en Bétera se viven sentimientos encontrados, por una parte se despiden las Fiestas de 2025 y por otro se da la bienvenida a las Fiestas de 2026. Pero sin duda, el 22 de agosto es una cita ineludible para los beteranos y beteranas: es el día de Les Bolletes.

Tras finalizar la misa de la Vuitava, la puerta de la iglesia de la Purísima se llena de vecinos y vecinas que esperan impacientes por ver a las Obreras salir de la Casa Abadía con una especie de pequeños pergaminos envueltos y cerrados con unas cintas que portan las 4 Obreras.

Francisco Calabuig

Les Bolletes, es el nombre que reciben estos pequeños pergaminos en los que este año Mar Alcácer Ferrando, Primera Obrera Soltera, Amparo Olmos Cerdá, Primera Obrera Casada, Marta Ricart Sánchez, Segunda Obrera Soltera y Toña Morcillo González, Segunda Obrera Casada, han escrito el nombre de las 4 máximas representantes de las Fiestas de 2026.

“La expectación que se crea en torno a este día es muy emotiva y especial. Los beteranos y beteranas lo vivimos como un día muy nuestro donde se conocen los nombres de las máximas representantes de les Fiestas”, ha destacado la Alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío, al finalizar la misa de la Vuitava.

Mientras que el concejal de Fiestas, Manuel Pérez, ha explicado que “además es un día agridulce porque, por un lado, finalizan las Fiestas y por otro, damos la bienvenida a las Fiestas del próximo año”.

Las Obreras de las Fiestas de Bétera. / Jordi del Puente / Ajuntament de Bétera

Lo que está claro es que el 22 de agosto es un día marcado en el calendario beterense. A pie de calle o a través de las redes sociales del Ayuntamiento que cada año emiten un directo, los vecinos y vecinas han disfrutado de unos de los momentos más esperados de estos días festivos.

Primera Obrera Soltera: Mireia García Ricart

El reloj de la iglesia de la Purísima marcaba las 12:25 horas cuando se han abierto las puertas de la Casa Abadía y han salido las 4 Obreras.

Mar Alcácer Ferrando ha comenzado a andar y la comitiva expectante la ha seguido hasta llegar a la calle de su elegida. Mireia García Ricart ha sido elegida como Primera Obrera Soltera 2026 un cargo que ha aceptado y que le ha supuesto, como manda la tradición, cubrirla de confeti por los Mayorales de 2025.

Primera Obrera Casada: Nathalie Martínez Arnal

A continuación, ha encabezado la comitiva Amparo Olmos Cerdá para ir en busca de la Primera Obrera Casada de 2026. Tras recorrer distintos puntos ha llegado a casa de la elegida, Nathalie Martínez Arnal quien también ha aceptado el cargo y se ha proclamado como Primera Obrera Casada.

Segunda Obrera Soltera: Daniela Ferriol Fuentes

Tras esta elección, Marta Ricart Sánchez ha emprendido la marcha en busca de su elegida. La primera elegida no ha aceptado el cargo y tras pasar el turno a Toña Morcillo para elegir a la Segunda Obrera Casada, Marta Ricart ha salido en busca de la Segunda Obrera Soltera 2026. Daniela Ferriol Fuentes ha aceptado el cargo por videoconferencia desde Canada, lugar donde se encuentra en estos momentos.

Segunda Obrera Casada: Geli Garañana Escribano

La comitiva ha seguido a Toña Morcillo González quien se ha dirigido a casa de Geli Garañana Escribano que ha sido nombrada como Segunda Obrera Casada e inmediatamente, como el resto de Obreras, se ha puesto la camiseta de los Mayorales 2026 y ha sido cubierta por kilos y kilos de confeti.

Las Obreras, 3 de ellas de manera presencial y una de manera telemática, han posado juntas rodeadas de confeti y ante la atenta mirada de todos los vecinos y vecinas, quienes emocionados, han aplaudido y coreado los nombres de las 4 máximas representantes de las Fiestas de 2026 junto a los 26 Mayorales.

Esta misma noche, tras la despedida de las Obreras y Mayorales 2025, la Alameda acogerá la Presentación de los máximos representantes de las Fiestas de Agosto 2026.