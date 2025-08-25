Riba-roja abre el plazo de licitación para cuatro nuevas actuaciones de su plan turístico

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha abierto el plazo de licitación para cuatro nuevas actuaciones enmarcadas en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con el objetivo de seguir avanzando en la mejora de la experiencia turística, la accesibilidad y la sostenibilidad del municipio.

La primera actuación corresponde al suministro de sensores para el conteo de personas en el Parque Natural del Túria y su entorno en el municipio, con un importe de 85.000 euros. La segunda se centra en el suministro de elementos para la accesibilidad de los yacimientos arqueológicos del municipio, que cuenta con un presupuesto de 101.991,69 euros. Asimismo, se ha abierto el proceso de licitación para la prestación de servicios destinados al desarrollo de campañas de promoción turística segmentadas, con un importe de 40.000 euros. Por último, se licita el desarrollo del servicio de informes de movilidad, orientado a la recopilación y análisis de datos turísticos relativos al perfil y comportamiento de la demanda en la localidad, con un presupuesto de 44.000 euros.

Turistas en Riba-roja / L-EMV

Las empresas interesadas podrán presentar sus propuestas hasta el 29 de agosto. Las ofertas deben ser enviadas exclusivamente a través de los sobres electrónicos configurados en la herramienta de presentación de ofertas de Place, donde también están disponibles las plantillas y anexos necesarios en formato Word para su descarga y preparación. Toda la información se puede encontrar en la web de Ribalicita https://ribalicita.ribarroja.es.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, en el que se enmarcan estas iniciativas, contempla un total de 16 intervenciones desarrolladas bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea a través de los fondos NextGenerationEU. Este plan cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria y Turismo, la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana y el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria, con una inversión total de 2.112.907 euros en el municipio.