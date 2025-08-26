Llíria abre 738 expedientes sancionadores por incumplimiento de limpieza de parcelas y solares

Llíria abre 738 expedientes sancionadores por incumplir la limpieza de parcelas y solares. El consistorio recuerda que la limpieza y el mantenimiento de las parcelas corresponde a las personas propietarias, y que no llevarlo a cabo conlleva sanciones económicas. Esta medida, entre otros aspectos, busca evitar situaciones de riesgo como la propagación de incendios en época estival, así como la aparición de vertederosincontrolados que afectan al medio ambiente y a la salubridad pública.

La concejala de Urbanizaciones, M. Cruz García, ha señalado que"muchas de estas sanciones corresponden a parcelas pertenecientes a urbanizaciones y núcleos diseminados, donde la limpieza constante es fundamental para la convivencia y la prevención de incendios".

Por su parte, el alcalde de Llíria, Paco Gorrea, ha subrayado que "en las parcelas, la eliminación de vegetación y maleza no es solo una cuestión estética, sino de seguridad, salud pública y respeto hacia el entorno que compartimos. No podemos permitir que la dejadez de unos pocos ponga en riesgo la tranquilidad de toda la ciudadanía. Desde el ayuntamiento seguiremos aplicando la ordenanza, pero también apelamos a la responsabilidad individual, porque solo con la colaboración de todos lograremos una Llíria más segura, limpia y habitable".