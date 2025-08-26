Riba-roja destina 10.000 euros para fomentar el voluntariado animal

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria ha aprobado una partida económica dotada con 10.000 euros en total destinada a fomentar el apoyo de actividades que realizan las asociaciones y entidades de voluntariado animal en la localidad. Esta iniciativa ha sido aprobada a través de la Junta de Gobierno Local que fija la concesión de las ayudas mediante el sistema de concurrencia competitiva.

La iniciativa pública aprobada está enfocada a financiar la realización de programas y/o actividades en el ámbito sanitario y de protección animal que se lleven a cabo por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro de la localidad. Las bases reguladoras especifican que se podrán subvencionar estudios, campañas de información y sensibilización de interés socio-sanitario, programas de atención al paciente complementarios a los ofertados por la Agencia Valenciana de Salud o programas de ayuda mutua y autoayuda en el ámbito sanitario.

Requisitos a cumplir

Otras ayudas están encaminadas a financiar programas de protección animal, programas de voluntariado para la adopción de los animales existentes en el centro de protección animal o disminución de animales abandonados en el término municipal, las jornadas de interacción con animales de compañía en contexto de terapia o en programas de gastos que no hayan sido sufragados con recursos municipales.

Las entidades y las asociaciones que opten a las citadas subvenciones deberán cumplir una serie de requisitos y obligaciones como disponer de la razón social en Riba-roja de Túria, acreditar su inscripción en el registro de la Comunitat, encontrarse al corriente de sus obligaciones con la seguridad social y con la administración tributaria y local, remitir la documentación requerida y disponer de personal cualificado en función de la actividad.

Se financiarán programas de protección animal, voluntariado o disminución de animales abandonados / Ayuntamiento de Riba-roja

Además, los beneficiarios deben haber realizado la actividad o proyecto a la finalidad contenida en la concesión, acreditar su realización, cumplir las condiciones contenidas en las bases, someterse a las actuaciones de comprobación, comunicar la recepción de ayudas de otras administraciones para la misma finalidad y justificar con documentos y en los plazos previstos el cumplimiento de la finalidad. El incumplimiento de alguna obligación puede derivar en el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas y la aplicación del procedimiento sancionador previsto en las bases reguladoras.

El Ayuntamiento de Riba-roja de Túria tendrá en cuenta una serie de criterios a la hora de conceder las subvenciones económicas previstas, entre los que cabe destacar la concreción de los objetivos que se pretenden alcanzar, el número de beneficiarios previstos con relación al ámbito territorial de la asociación, aquellos que impliquen la participación activa de la población destinataria en todas sus fases de diseño, desarrollo y evaluación o aquellos que contemplen indicadores e instrumentos que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos.

Las bases tienen en cuenta, también, otros criterios de concesión como el grado en que el programa para el que se solicita la subvención esté cofinanciado por la entidad solicitante o todas aquellas implicadas en el desarrollo de las subvenciones o los programas de colaboración con el ayuntamiento, otras asociaciones o entidades, instituciones del municipio, la repercusión en el entorno del centro, participación del barrio, programas de voluntariado o jornadas de interacción con animales en el contexto de terapia.

Valoraciones para las ayudas

Las solicitudes recibidas serán valoradas en función de los criterios y baremaciones especificadas en las bases como los animales recogidos en la vía pública del municipio a razón de 0’25 puntos por cada animal, gatos o perros esterilizados con 0’5 puntos por cada uno de ellos, las colonias controladas en función del lugar, instalaciones y estado de los animales alojados, el número de integrantes de la asociación, los animales que tengan a su cargo y estén bajo tutela de la protectora, las actividades o campañas que fomenten la adopción y no la compra y, por último, las adopciones.

La concejala de Bienestar Animal de Riba-roja de Túria, Raquel Pamblanco, ha subrayado la importancia de estas ayudas económicas “porque suponen un respaldo y un apoyo decidido y firme de este equipo de gobierno por la protección y defensa de los animales existentes en nuestro término municipal y, al mismo tiempo, se trata de constatar el gran esfuerzo y dedicación que llevan a cabo las entidades y asociaciones dedicadas a este ámbito”.