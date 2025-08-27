L’Eliana acogerá la primera fábrica de microchips de la Universidad Politécnica de València

El Ayuntamiento de l’Eliana celebra el anuncio de la Universidad Politécnica de València (UPV) sobre la construcción, en el municipio, de la primera planta piloto de microchips de la Comunitat Valenciana, dentro del marco del programa europeo PIXEurope para el desarrollo de chips fotónicos híbridos.

El proyecto, que contará con una inversión inicial superior a los 10 millones de euros, se ubicará en dos parcelas de la nueva área industrial, con una superficie de más de 5.000 m². Las instalaciones incluirán una nave de fabricación, laboratorios, oficinas, áreas técnicas y una sala limpia de última generación, que permitirán la creación de alrededor de 100 puestos de trabajo de alta cualificación en los próximos años.

El alcalde, Salva Torrent, ha agradecido públicamente a la UPV su confianza en la localidad, al tiempo que ha manifestado su satisfacción: “es un orgullo ser la sede de un proyecto europeo de esta envergadura, que refuerza nuestro compromiso con un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la sostenibilidad. Además, atraerá inversión, talento y nuevas oportunidades para nuestra juventud y para todo el tejido empresarial local.”

¿Para qué servirá esta planta y por qué es importante?

La nueva planta piloto permitirá la fabricación de chips fotónicos híbridos, una tecnología emergente que combina la luz y la electrónica en un mismo componente, logrando procesamientos más rápidos, eficientes y sostenibles que los microchips tradicionales.

Estos chips tienen aplicaciones directas en telecomunicaciones de alta velocidad, en el desarrollo de vehículos autónomos, en equipos de diagnóstico biomédico y en múltiples áreas de la inteligencia artificial y la computación avanzada. Además, son claves para reforzar la soberanía tecnológica europea, reduciendo la dependencia de terceros países en la producción de semiconductores estratégicos.