El bus Jove municipal desplaza a cerca de 1.400 usuarios durante las fiestas de Fadrins de Riba-roja

Un año más, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria puso en marcha el servicio municipal Bus Jove del 15 al 23 de agosto, coincidiendo con las fiestas de Fadrins 2025, para garantizar la seguridad de los jóvenes durante el periodo festivo. Estas populares fiestas concentran cada año a multitud de jóvenes en el entorno de La Cebera y la Plaza Adolfo Suárez de la localidad, donde se celebran diversos eventos yconciertos de destacados artistas del panorama musical nacional, como Omar Montes, DJ Cejas o José de Rico, que este agosto colgaron el cartel de ‘completo’ .

Durante este periodo un total de 1387 personas han utilizado el Bus Jove en las diferentes franjas horarias. El servicio se inicia a las 20:45 horas y se prolonga hasta las 7:00 de la mañana, para garantizar la vuelta escalonada de los jóvenes a sus domicilios. El autobús municipal ha recorrido estos días las urbanizaciones de Els Pous, Llobatera, Valencia La Vella, Masía de Traver, Entrenaranjos, Montealcedo, El Molinet y La Reva, con dos paradas en el centro urbano, en la Avenida Pacadar, 11 y la CEPSA (rotonda Camino Valencia), para facilitar la conexión con las diferentes localizaciones festivas.

Su uso es variado ya que muchas personas aprovechan el servicio para disfrutar de las diferentes propuestas culturales, de ocio y restauración que ofrece Riba-roja de Túria en época estival, comoel Cinema d’ Estiu, que cada año ofrece los mejores estrenosen el Parque Municipal Maldonado.

Ayuntamiento de Riba-roja del Túria / Ayuntamiento de Riba-roja

Diez años de servicio

El consistorio habilitó servicio el Bus Jove hace ya una década y en estos años ha sido utilizado por miles de personas para desplazarse de las urbanizaciones y núcleos diseminados al centro urbano sin necesidad de utilizar el vehículo privado, tanto en las fiestas de Fadrins como en otras fechas destacadas como la Nit de Cap d’Any.

Este refuerzo especial es parte del servicio municipal de transporte público gratuito que conecta durante todo el año a la población con el área industrial y con las diferentes estaciones de Metrovalencia y Renfe (L2, L9 y C3), a través del Arribabús y el ConectaMetro, mejorando la movilidad de los vecinos y vecinas de Riba-roja de Túria. Además, este servicio complementa la amplia red de más de diez kilómetros de carriles ciclo-peatonales del municipio y la localización estratégica de 1.200 plazas de aparcamiento gratuito en el centro urbano.

Para el concejal de Transportes, Rafa Gómez, "la propuesta es un éxito y va en la línea de fomento del transporte público ysostenible que hemos impulsado desde 2015. Además, la amplia franja horaria lo hace más atractivo y garantiza la independencia de los jóvenes para regresar a sus domicilios, de forma segura, tras una noche de fiesta”.