Benaguasil distingue el esfuerzo académico de sus estudiantes

El Ayuntamiento de Benaguasil, a través del Área de Educación, ha celebrado el acto de reconocimiento a los alumnos más brillantes del municipio que cursan sus estudios en los centros educativos Asunción de Nuestra Señora, Luís Vives e IES Benaguasil, así como en el Conservatorio de Música de la Unión Musical.

En esta XIV edición de estos premios municipales que reconocen el esfuerzo, trabajo y dedicación del alumnado, los premiados en la etapa educativa de Primaria del centro Asunción de Nuestra Señora han sido Víctor Casanova Gómez, Mª José Durá Alcocer, Sofia Fernández Real y Ainhara Sanabria Subiela.

Premiados del colegio de Nuestra Señora de la Asunción / Ayuntamiento de Benaguasil

Por otra parte, del CEIP Luis Vives el premio ha recaído en Elena Barbero Bondia, Manuel Aguilera López, Martina López Bayarri y Alex González Asensi.

Premiados del colegio Luis Vives / Ayuntamiento de Benaguasil

En Secundaria han sido reconocidos Marta Pérez Cervera, alumna del IES Benaguasil y Sofía Ibáñez Aparicio, por parte del Asunción.

Sofía Ibáñez, premiada por el Centro Educativo de Nuestra Señora de la Asunción / Ayuntamiento de Benaguasil

El premio al mejor expediente académico de Ciclos Formativos ha recaído en Juan Diego Loaiza Naranjo y Mario Pérez Sierra, ambos del centro Asunción. Finalmente Laura Blanes Ramada y Joan Bargues Monzó, del IES, han sido reconocidos con el premio al mejor expediente de bachiller.

Premiados por parte del IES Benaguasil / Ayuntamiento de Benaguasil

Reconocimiento a la música

Respecto al mejor expediente de final de grado elemental y profesional de música, impartido en el Conservatorio Profesional de Música de Benaguasil, el premio ha recaído en Gonzalo Gil Castelló y Aitor Balaguer Chirito.

Premiados por parte del Conservatorio de Música / Ayuntamiento de Benaguasil

El alcalde Ximo Segarra, acompañado de la concejal de Educación, Rosa Cervera, fueron los encargados de hacer entrega de los respectivos diplomas a los 16 alumnos en este acto oficial que se celebró en el Salón de Plenos del consistorio y, que finalizó con la foto de familia y el aplauso de todos los presentes a los galardonados para mostrarles públicamente el orgullo de todos hacía los estudiantes distinguidos por su excelencia académica durante el curso escolar 2024-2025.