Benaguasil distingue el esfuerzo académico de sus estudiantes

Se han concedido 16 premios a estudiantes de los centros educativos Asunción de Nuestra Señora, Luís Vives e IES Benaguasil, y del Conservatorio de Música de la Unión Musical

Todos los premiados junto al alcalde

Todos los premiados junto al alcalde / Ayuntamiento de Benaguasil

Redacción Levante-EMV

Benaguasil

El Ayuntamiento de Benaguasil, a través del Área de Educación, ha celebrado el acto de reconocimiento a los alumnos más brillantes del municipio que cursan sus estudios en los centros educativos Asunción de Nuestra Señora, Luís Vives e IES Benaguasil, así como en el Conservatorio de Música de la Unión Musical.

En esta XIV edición de estos premios municipales que reconocen el esfuerzo, trabajo y dedicación del alumnado, los premiados en la etapa educativa de Primaria del centro Asunción de Nuestra Señora han sido Víctor Casanova Gómez, Mª José Durá Alcocer, Sofia Fernández Real y Ainhara Sanabria Subiela.

Premiados del colegio de Nuestra Señora de la Asunción

Premiados del colegio de Nuestra Señora de la Asunción / Ayuntamiento de Benaguasil

Por otra parte, del CEIP Luis Vives el premio ha recaído en Elena Barbero Bondia, Manuel Aguilera López, Martina López Bayarri y Alex González Asensi.

Premiados del colegio Luis Vives

Premiados del colegio Luis Vives / Ayuntamiento de Benaguasil

En Secundaria han sido reconocidos Marta Pérez Cervera, alumna del IES Benaguasil y Sofía Ibáñez Aparicio, por parte del Asunción.

Sofía Ibáñez, premiada por el Centro Educativo de Nuestra Señora de la Asunción

Sofía Ibáñez, premiada por el Centro Educativo de Nuestra Señora de la Asunción / Ayuntamiento de Benaguasil

El premio al mejor expediente académico de Ciclos Formativos ha recaído en Juan Diego Loaiza Naranjo y Mario Pérez Sierra, ambos del centro Asunción. Finalmente Laura Blanes Ramada y Joan Bargues Monzó, del IES, han sido reconocidos con el premio al mejor expediente de bachiller.

Premiados por parte del IES Benaguasil

Premiados por parte del IES Benaguasil / Ayuntamiento de Benaguasil

Reconocimiento a la música

Respecto al mejor expediente de final de grado elemental y profesional de música, impartido en el Conservatorio Profesional de Música de Benaguasil, el premio ha recaído en Gonzalo Gil Castelló y Aitor Balaguer Chirito.

Premiados por parte del Conservatorio de Música

Premiados por parte del Conservatorio de Música / Ayuntamiento de Benaguasil

El alcalde Ximo Segarra, acompañado de la concejal de Educación, Rosa Cervera, fueron los encargados de hacer entrega de los respectivos diplomas a los 16 alumnos en este acto oficial que se celebró en el Salón de Plenos del consistorio y, que finalizó con la foto de familia y el aplauso de todos los presentes a los galardonados para mostrarles públicamente el orgullo de todos hacía los estudiantes distinguidos por su excelencia académica durante el curso escolar 2024-2025.

