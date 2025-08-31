Llíria recibe al ciclista edetano Éric Igual, ganador de dos oros en el Mundial junior

El ciclista Éric Igual recibió el viernes la admiración de su ciudad en el homenaje que le tributó el Ayuntamiento de Llíria, por sus grandes éxitos en el Campeonato del Mundo Júnior 2025 de ciclismo en pista celebrado en Apeldoorn (Holanda).

El deportista edetano se proclamó, el pasado viernes, campeón mundial en la prueba de puntuación, mientras que el domingo sumó otra medalla de oro, en la modalidad Madison, con el combinado español junto a Eñaut Urkaregi.

La Corporación municipal de Llíria, encabezada por el alcalde Paco Gorrea y el edil de Deportes Joanma Miguel, ofrecieron, en Ca la Vila, una recepción institucional a Éric Igual en reconocimiento por estos dos títulos mundiales.

Recepción del ciclista Éric Igual en Llíria. / Ajuntament de Llíria

El acto estuvo precedido por una rúa con la participación del doble campeón y los aficionados que se sumaron con sus bicicletas, desde el pabellón Pla de l’Arc hasta la casa consistorial.

Los representantes municipales felicitaron a Éric y le manifestaron el orgullo y la alegría que suponen para la ciudad estas dos medallas de oro, ya que son un merecido premio al esfuerzo y trabajo del deportista edetano, que desde bien joven ha desarrollado una destacada carrera en el mundo del ciclismo.

Por ello, los grupos municipales del Ayuntamiento han propuesto que el ciclista sea una de las personas distinguidas en los Premis Jaume I de la Vila de Llíria que se entregarán este año en octubre.