Llíria apuesta por el tejido comercial y de restauración con la reurbanización de la calle Llibertat

Llíria ha hecho una gran apuesta para mejorar la movilidad y la accesibilidad, haciendo del centro urbano de la ciudad "un espacio comercial abierto, donde las nuevas urbanizaciones de viales tienen como objetivo facilitar el paso de peatones y el fomento de la actividad comercial". Este objetivo se traduce ahora con la finalización de las obras de reurbanización de la calle Llibertat, que han contado con una inversión de 240.000 euros, financiados con fondos municipales y también con ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace).

Según ha explicado el concejal de Movilidad Sostenible, Paco García, “a raíz de la aprobación del PMUS (Plan de Movilidad Urbana Sostenible), la acción de gobierno se ha encaminado a planificar una transformación de la movilidad urbana con nuevos espacios para el peatón, pacificando el tráfico rodado, disminuyendo el ruido y dando una mayor atracción al tejido comercial y de restauración”.

Estos cambios empezaron con el nuevo diseño de las vías Sant Vicent Ferrer y Metge Miquel Pérez, y continuó con la reurbanización de la plaza de Partidors, un tramo de Sant Miquel, y una parte de la avenida dels Furs, y ahora ha sido el turno de la calle Llibertat, “para generar una visión más homogénea de ciudad amable y acogedora, y que este otoño, continuará con el inicio de las obras de la primera fase de reurbanización de la plaza Major. Todos estos nuevos espacios de Llíria contribuyen al dinamismo comercial y de restauración, viendo cómo van llenándose de vecinos, turistas y visitantes”.

Diseño semipeatonal

La calle Llibertat ha continuado esta senda de trabajo y planificación en el centro urbano, con un nuevo proyecto de diseño semipeatonal, con plataforma única que mejora la accesibilidad para personas con movilidad reducida y que ha comportado la renovación de todo el mobiliario urbano y la dotación de puntos verdes, al mismo tiempo que se ha aprovechado para renovar la red de agua potable y comprobar las conexiones de alcantarillado en todo el tramo de la actuación.

García ha apuntado que los trabajos “se han atrasado más de lo normal, puesto que la previsión era finalizarlas en el mes de julio. Pero las carencias de personal y suministros de la empresa adjudicataria, y las vacaciones de agosto, han hecho que estén concluidas ahora en septiembre, por lo que desde el consistorio queremos agradecer la paciencia, compresión y colaboración vecinal durante toda la ejecución de las obras”.

Finalmente, “ya podemos disfrutar de un magnífico vial en el centro de la ciudad que continúa con el concepto de calidad urbana, para eliminar barreras arquitectónicas y hacer de Llíria una ciudad más accesible con las personas mayores y con aquellas que tengan problemas de movilidad, a la vez que ofrece nuevos modelos de viales adaptados que mejoran la calidad de vida de las personas y crean mejores focos de atracción turística y comercial”.