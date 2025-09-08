Olocau da la bienvenida al curso escolar con una jornada de música y juegos

Esta mañana, ha tenido lugar en Olocau una jornada marcada en el calendario para todos los niños y niñas del municipio. Hoy, la comunidad educativa ha celebrado la vuelta al colegio, un día de alegría, nervios e ilusión para arrancar con ganas el curso escolar 2025-2026.

Como cada año, el alcalde Antonio Ropero ha visitado los dos centros de la localidad para compartir unos instantes con los niños y niñas, con sus familias y con los docentes.

Primero, ha acudido a la Escuela Infantil, para ver, junto con las educadoras Celia Silvestre y Olaya Romero, la llegada de los más pequeños y comprobar que todo estaba preparado para el inicio de las clases.

Después, se ha dirigido al CRA Alt Carraixet - Col·legi Mestre Ferran Zurriaga, donde se ha realizado el tradicional acto de bienvenida. Para comenzar, la directora, Juani Gil, ha presentado al equipo que forma parte del centro (dirección, maestros y maestras). Tras ello, ha cedido la palabra al primer edil de Olocau, quien, en su intervención, ha expresado su felicidad por estar un año más con toda la comunidad educativa en este día y ha manifestado el compromiso del consistotio para ofrecer las mejores instalaciones al alumnado y al profesorado.

Naturaleza e historia

A continuación, Gil ha explicado que el motivo por el que todos los miembros de la escuela vestían con indumentaria rural es por el lema de este curso: ‘Som natura, som escola, som rurals’. Con él, se quiere poner en valor todo lo que ofrece el entorno (naturaleza, historia, cultura, etc.) y el hecho de poder integrarlo en los proyectos que se realizarán, así como en el día a día en las clases, con la colaboración de las familias.

Posteriormente, ha llegado la parte más entrañable del acto con la presentación entre aplausos del nuevo alumnado. Y, seguidamente, como marca la tradición, todos los asistentes han cantado junto con el maestro de música, Marcel·lí Garcia, la canción ‘Set d'Alt Carraixet’. Un tema que forma parte de la historia del colegio, dado que fue creado para su inauguración con las aportaciones de niños y niñas, de familias, del profesorado y del maestro, investigador y cronista de la localidad Ferran Zurriaga.

Para finalizar, todos los grupos han regresado a las aulas con los maestros y maestras, ya que, luego, ha habido una jornada de juegos en el patio.