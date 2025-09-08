El Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza desmonta el puente militar Bailey en Loriguilla

Loriguilla ha recibido al Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza para proceder al desmontaje del puente militar Bailey que instalaron el pasado mes de marzo. Esta infraestructura temporal permitió garantizar el acceso del casco urbano a la zona de la Loma, tras los graves daños ocasionados por la dana.

La instalación de este puente fue una actuación ordenada directamente por la ministra de Defensa, en cumplimiento de su compromiso con Loriguilla y sus vecinos en un momento de especial dificultad para el municipio.

El Ayuntamiento de Loriguilla agradece al Ministerio de Defensa y al Regimiento de Pontoneros su "profesionalidad, disponibilidad y cercanía, que han permitido asegurar la movilidad y el día a día de cientos de vecinos durante estos meses".