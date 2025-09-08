Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza desmonta el puente militar Bailey en Loriguilla

La infraestructura temporal instalada tras la dana permitió recuperar la movilidad en el municipio

Militares del Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza. / L-EMV

Redacción Levante-EMV

Loriguilla ha recibido al Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza para proceder al desmontaje del puente militar Bailey que instalaron el pasado mes de marzo. Esta infraestructura temporal permitió garantizar el acceso del casco urbano a la zona de la Loma, tras los graves daños ocasionados por la dana.

La instalación de este puente fue una actuación ordenada directamente por la ministra de Defensa, en cumplimiento de su compromiso con Loriguilla y sus vecinos en un momento de especial dificultad para el municipio.

El Ayuntamiento de Loriguilla agradece al Ministerio de Defensa y al Regimiento de Pontoneros su "profesionalidad, disponibilidad y cercanía, que han permitido asegurar la movilidad y el día a día de cientos de vecinos durante estos meses".

