Reconstrucción dana
El Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza desmonta el puente militar Bailey en Loriguilla
La infraestructura temporal instalada tras la dana permitió recuperar la movilidad en el municipio
Loriguilla ha recibido al Regimiento de Pontoneros nº 12 de Zaragoza para proceder al desmontaje del puente militar Bailey que instalaron el pasado mes de marzo. Esta infraestructura temporal permitió garantizar el acceso del casco urbano a la zona de la Loma, tras los graves daños ocasionados por la dana.
La instalación de este puente fue una actuación ordenada directamente por la ministra de Defensa, en cumplimiento de su compromiso con Loriguilla y sus vecinos en un momento de especial dificultad para el municipio.
El Ayuntamiento de Loriguilla agradece al Ministerio de Defensa y al Regimiento de Pontoneros su "profesionalidad, disponibilidad y cercanía, que han permitido asegurar la movilidad y el día a día de cientos de vecinos durante estos meses".
Suscríbete para seguir leyendo
- De la UCO de la Guardia Civil a dejarlo todo para recorrer el mundo en caravana
- La sorpresa de Bernabé en Carlet
- La Comunitat Valenciana, en alerta naranja por tormentas con granizo este lunes
- Las nuevas horas reveladas por Vilaplana contradicen una de las versiones de Mazón
- Aviso naranja por lluvias en el litoral valenciano
- Maribel Vilaplana rompe su silencio: 'El foco debe estar en las personas que tenían responsabilidades y poder de decisión
- La izquierda acelera la comparecencia de Mazón en el Congreso tras la nueva versión de Vilaplana
- Cambia el tiempo este fin de semana en la Comunitat Valenciana