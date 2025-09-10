L’Eliana solicita la puesta en marcha del programa ‘Menjar a Casa’ para mayores de 65 años

El Ayuntamiento de l’Eliana, a través de la concejalía de Políticas Sociales, ha solicitado formalmente a la Generalitat Valenciana la inclusión del municipio en el programa autonómico ‘Menjar a Casa’, destinado a garantizar una alimentación saludable y equilibrada a las personas mayores en situación de dependencia o riesgo de vulnerabilidad.

Según los datos del padrón municipal de mayo de 2025, l’Eliana cuenta con un 20,96 % de vecinos y vecinas mayores de 65 años. De estas personas mayores, 736 viven solas, lo que supone un 16,54 %. Estas cifras muestran la necesidad de reforzar los recursos sociales dirigidos a este sector de la población.

Mejorar su calidad de vida

‘Menjar a Casa’ tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores, fomentando su autonomía y favoreciendo que puedan permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible, previniendo procesos de institucionalización. El ayuntamiento ha solicitado la puesta en funcionamiento de este servicio a partir de julio de 2026. La GVA financiaría el 56 % del coste de los menús diarios, correspondiente a 3,34 euros por menú en días laborables, mientras que el consistorio asumiría el porcentaje restante.

“Con esta iniciativa queremos dar una respuesta directa a una de las necesidades sociales más urgentes de nuestro municipio: la atención y el bienestar de nuestras personas mayores”, ha destacado la concejala del área, Isabel Montaner.

Con su incorporación al contrato programa 2025-2028, l’Eliana reafirma su compromiso de poner a las personas en el centro de las políticas sociales y continuar trabajando por una sociedad más justa, inclusiva y solidaria.