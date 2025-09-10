Gátova pone en valor el Yacimiento Ibérico del Torrejón con una ayuda de 150.000 euros

El alcalde de Gátova, Jesús Salmerón Berga, anuncia que la localidad de Camp de Túria ha conseguido una subvención de 150.000 euros de Presidencia de la Generalitat Valenciana destinada al Proyecto de Estudio Arqueológico, Consolidación, Puesta en Valor y Musealización del Yacimiento Ibérico del Torrejón (Fase IX).

Según detalla el consistorio, esta concesión ha sido posible gracias a la inclusión de Gátova en la lista de reserva de la convocatoria autonómica, y tras la renuncia de otro ayuntamiento a la ayuda concedida. La Dirección General de Administración Local resolvió, en aplicación de la normativa, asignar el crédito a Gátova, garantizando así la continuidad de las actuaciones en el emblemático yacimiento.

“Es una gran noticia para Gátova y para todo el Camp de Túria. El Yacimiento del Torrejón es uno de nuestros principales tesoros patrimoniales y esta ayuda permitirá seguir avanzando en su investigación, consolidación y puesta en valor. No solo protegemos nuestro pasado, sino que también lo convertimos en motor de desarrollo cultural, educativo y turístico para el presente y el futuro de nuestro pueblo”, ha expresado el primer edil.

Patrimonio cultural de interior

“Este resultado es fruto del esfuerzo de gestión municipal y de la firme apuesta de la Generalitat Valenciana por apoyar el patrimonio cultural de interior. Desde el ayuntamiento seguiremos trabajando para que el Torrejón sea un referente en la investigación y difusión de la cultura ibérica”, ha añadido.

Por su parte, Víctor Sánchez, concejal de Cultura, ha manifestado que “este proyecto es, sobre todo, un trabajo de consolidación y de protección de las estructuras ibéricas, fundamental para que puedan preservarse y visitarse en condiciones óptimas. Gracias a esta fase, reforzamos la seguridad y la conservación del yacimiento, lo que nos permitirá seguir avanzando hacia una verdadera musealización del Torrejón y hacerlo accesible al público con todas las garantías”.

“La cultura y el patrimonio son pilares de nuestra identidad local. Con esta inversión aseguramos que Gátova siga creciendo también desde sus raíces históricas”.

Con esta nueva fase, el consistorio da continuidad a un proyecto estratégico que en los últimos años ha situado a Gátova en el mapa de la arqueología ibérica de la Comunitat Valenciana, con actuaciones dirigidas a la investigación científica, la consolidación de estructuras y la musealización del entorno para su visita pública.