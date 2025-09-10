Un incendio calcina un camión y cuatro coches en un descampado de Riba-roja

Un incendio este miércoles ha calcinado un camión y cuatro coches en un descampado de Riba-roja de Túria (Valencia). El fuego ha sido extinguido por parte del Consorcio Provincial de Bomberos.

El Consorcio ha recibido a las 12.47 horas el aviso de un incendio en el polígono Oliveral de Riba-roja, en el entorno de la avenida del Transport.

Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de Paterna y Torrent. Los bomberos han extinguido el fuego, que ha quemado un camión y cuatro coches, y su intervención ha finalizado aproximadamente a las 13.50 horas.