Moción de censura en San Antonio de Benagéber

Una ensalada de siglas, tránsfugas y pactos con unos y otros que hacen difícil la comprensión de la vida política local. Esa es la realidad de San Antonio de Benagéber, que tras dos años de gobierno con la alcaldesa y única representante del partido UCIN, Eva María Tejedor (que formó equipo con dos concejales del PP que han roto con el partido y un Vox con delegaciones, pero sin formar parte del gobierno) se enfrenta ahora a un cambio en el ejecutivo local.

Y es que una de las dos concejales de Vox en el actual equipo, Maria José Esteve, ha emitido un comunicado en el que informa que firmará una moción de censura junto a dos concejales no adscritos (pero afiliados al PP) y el partido local Agrupación Independiente de San Antonio de Benagéber (Aisab), con quienes suman siete votos de un total de 13 escaños (tendrían la mayoría) para llevar a cabo una moción de censura y arrebatar la vara de mando a Tejedor.

La alternativa a la alcaldía que proponen es Enrique Santafosta, exalcalde del municipio y ex de Aisab (partido que él mismo fundó) y recientemente afiliado al PP, partido con el que pretendía presentarse como candidato popular en 2027. Parece que la vara de mando, si la moción de censura prospera, le llegará antes.

Las razones que han llevado a María José Esteve (Vox) a unirse a la oposición para destronar a Tejedor (UCIN), las explica en un comunicado: "La realidad es que nuestro ayuntamiento lleva más de dos años sin planificación, sin rumbo y sin soluciones para los problemas de los vecinos. Todo este tiempo ha consistido en trabajar sin diálogo, sin colaboración interna y con un equipo desunido lo que ha supuesto no poder avanzar, no poder ejecutar proyectos y, lo más grave, ni siquiera presentar presupuestos en todo este tiempo", lamenta.

Por eso, ha decidido apoyar una alternativa que estaría formada por cuatro representantes de Aisab, lospopulares, Enriquee Santafosta y Enrique Celda (en la corporación como no adscritos) y ella misma. Siete ediles que quedarían frente a Salvador Barberá (Vox); Braulio Aguilar y Pau Andrés (Guanyem SAB); Pedro Enrique Pérez y Luis Trejo (PP) y la actual alcaldesa Eva María Tejedor (UCIN).

El PP y Aisab lanzan comunicados

No solo Maria José Esteve ha emitido un comunicado. El PP ha lanzado otro en el que postula a Enrique Santafosta como su candidato y asegura que todas las partes han acordado depositar la confianza en Santafosta para liderar el proyecto "por su experiencia como alcalde, por su implicación constante en mejorar la calidad de vida en San Antonio de Benagéber y por haber resultado el candidato más votado en mayo de 2023".

"Desde los populares acogemos esta situación con responsabilidad y con la plena confianza de que responde mucho más a la voluntad popular depositada en las urnas por los vecinos y vecinas en mayo de 2023 que al difícil encaje de piezas del actual gobierno".

Por su parte, desde Aisab, consideran que la situación actual "no puede prolongarse" y que "la falta de gestión y la parálisis del gobierno han frenado proyectos fundamentales y retrasado soluciones que nuestros vecinos necesitan con urgencia". Por eso, "se ha presentado una moción de censura, tras la iniciativa de una miembro del actual equipo de gobierno, que nos trasladó su preocupación por el rumbo del municipio y su disposición a trabajar por un cambio real. Su responsabilidad y valentía con San Antonio de Benagéber han sido clave para hacerlo posible".

Desde Aisab, insisten, "estamos dispuestos a asumir nuevamente el gobierno con más fuerza, determinación y experiencia que nunca. Llevamos años trabajando por y para nuestro pueblo, y esa experiencia será fundamental para retomar el rumbo y garantizar una gestión eficaz", dicen.